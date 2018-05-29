魅族架构调整后首款魅蓝产品6T：售价799元起

科技传媒网讯 网易科技新闻5月29日消息，魅族在再次组织调整之后，发布了首款魅蓝新品：魅蓝6T，售价799元起。

魅族高级副总裁李楠表示，从2014年到目前为止魅蓝总出货量超过了5000万台，22款手机，我相信总会有1亿的时候。魅蓝青年良品不是魅蓝的品牌，是所有消费者和合作伙伴一起打造的品牌。

李楠吐槽了现在的手机厂商发布会，场地太大，时间太长。因此，这次魅蓝6T发布会选择了在电影院举办，并表示20多分钟看懂整个发布会。李楠采用了当下流行的恶搞视频讲述了魅蓝品牌的发展历程和定位。

魅蓝6T采用了5.7英寸18：9的HD+分辨率的全面屏，提供灰色、黑色和红色三个版本。魅蓝6T是魅族历史上第一款将指纹识别放在背面的产品。魅蓝6T采用了联发科的MT6750芯片。

在拍照方面，魅蓝6T采用了后置1300万+200万像素双摄像头，前置800万像素，魅蓝6T在电池容量上增加至3300mAh，5V/1.5A的快充技术。

在售价方面，魅蓝6T的3GB+32GB版售价799元，4GB+32GB版售999元，4GB+64GB售价1099元。

针对此次魅族架构的调整，李楠在随后的采访中表示不做评价，并且此后是否还会出现在发布会也未做评价。

今年5月份，魅族架构调整原有的魅族与魅蓝独立事业部再次合并走在一起。魅族成立了销售中心和市场中心，销售中心由李楠负责，市场中心杨柘负责。

具体来说，成立两个中心：销售中心和市场中心。销售中心全面负责魅族、魅蓝手机产品整体操盘，线下销售业务。而原有的魅族和魅蓝事业部下设的销售职能平移至销售中心；市场中心负责魅族、魅蓝产品品牌推广、市场营销、活动策划和媒体公关业务，那么原有的魅族和魅蓝事业部下设的市场营销职能平移至市场中心。（崔玉贤）

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