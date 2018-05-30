咕咚x小乔联合发布智能跑步机“智跑家” 售价1999元

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科技传媒网讯 网易科技新闻 5月29日消息，智能运动品牌咕咚联合小乔跑步机推出跨界运动新品咕咚x小乔智能跑步机，定价为1999元，并于今天在天猫同步上线发售。





据悉，咕咚x小乔智能跑步机配备超薄纯平的C3跑道，最低处离地面仅2厘米，以及最高支持14km/h的125cm超长跑道等。

同时，C3跑道底盘具有吸震功能的蠕虫式软垫，让运动零噪音不扰邻，还可保护膝盖不受伤。

在安全性方面，作为运动中最重要两大安全部件，加强扶手的同时，更将防滑踏板加宽至9cm，比一般跑步机更安全。

此外，小乔提供的磁性安全线，只要将其拉离机器，跑道便会快速停下，令安全系数再度大大提升。

小乔x咕咚智能跑步机也将硬件+社交+训练课程+智能交互技术的有效的结合。据悉，咕咚基于一亿+大数据而设置的全套专业跑步课程驱动，全程语音指导。也可以随时在线与跑友互动，结识更多跑友。

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