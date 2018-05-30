　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

咕咚x小乔联合发布智能跑步机“智跑家” 售价1999元

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-30 01:00

咕咚x小乔联合发布智能跑步机“智跑家” 售价1999元,跑步机 小乔 智跑 踏板 跑步

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月29日消息，智能运动品牌咕咚联合小乔跑步机推出跨界运动新品咕咚x小乔智能跑步机，定价为1999元，并于今天在天猫同步上线发售。

咕咚x小乔联合发布智能跑步机“智跑家” 售价1999元



据悉，咕咚x小乔智能跑步机配备超薄纯平的C3跑道，最低处离地面仅2厘米，以及最高支持14km/h的125cm超长跑道等。

同时，C3跑道底盘具有吸震功能的蠕虫式软垫，让运动零噪音不扰邻，还可保护膝盖不受伤。

在安全性方面，作为运动中最重要两大安全部件，加强扶手的同时，更将防滑踏板加宽至9cm，比一般跑步机更安全。

此外，小乔提供的磁性安全线，只要将其拉离机器，跑道便会快速停下，令安全系数再度大大提升。

小乔x咕咚智能跑步机也将硬件+社交+训练课程+智能交互技术的有效的结合。据悉，咕咚基于一亿+大数据而设置的全套专业跑步课程驱动，全程语音指导。也可以随时在线与跑友互动，结识更多跑友。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215467-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:跑步跑步机小乔智跑踏板

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

OPPO国内操盘手沈义人：曾是小米社区运营人员

OPPO国内操盘手沈义人：曾是小米社区运营人员,oppo 小米 沈义 运营 一加 刘作虎

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS