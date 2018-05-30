全面禁止洋垃圾入境成效显著：一季度固废进口同比下降57%

17个省份、25个直属海关、出警1291人……22日清晨，打击洋垃圾走私“蓝天2018”专项第三轮集中行动正式开始，多地同步收网，一举端掉39个涉嫌走私犯罪团伙、抓获

17个省份、25个直属海关、出警1291人……22日清晨，打击洋垃圾走私“蓝天2018”专项第三轮集中行动正式开始，多地同步收网，一举端掉39个涉嫌走私犯罪团伙、抓获137名犯罪嫌疑人、查获查证数十万吨走私废物。

“此次集中行动的范围、出动的警力，以及查证的走私数量，都是全国海关近年来较大规模的一次。”海关总署有关负责人说。实际上，早在今年2月，海关总署便宣布把打击洋垃圾走私列为今年缉私工作的一号工程。第 一季度立案侦办洋垃圾走私犯罪案件139起，查证各类涉案废物25．4万吨。

海关严厉打击洋垃圾走私行动，是近年来我国禁止洋垃圾入境，推进固体废物进口管理制度改革的一个具有代表性的缩影。

生态环境部部长李干杰说，禁止洋垃圾入境，推进固体废物进口管理制度改革，是我国政府贯彻落实新发展理念、着力改善生态环境质量、保障国家生态安全和人民群众身体健康的一个重大举措。

自2017年7月国务院办公厅印发禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案以来，生态环境部会同有关部门疏堵结合、标本兼治，进行了全面贯彻落实。

――先后三次调整进口废物管理目录。其中，第 一批调整目录已于2017年12月31日起生效，已全面禁止进口对环境危害大、群众反映强烈的固体废物，第二批、第三批将分别于2018年12月31日起和2019年12月31日起实施。经过三次调整，列入目录的进口可用作原料的固体废物种类由7类66种减少至2类18种。

――进一步加严夹带物控制指标，修订进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准，已于2018年3月1日起正式执行。

――印发进口废纸环境保护管理规定，提高进口废纸加工企业规模要求。

――印发限制进口类可用作原料的固体废物环境保护管理规定，取消贸易单位代理进口，降低转让进口许可证风险。

――推荐一批固体废物属性鉴别机构，鉴别机构由3家增加至20家，进一步解决进口废物鉴别难问题。

――开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等“五废”再生利用行业清理整顿。

截至目前，全国共重点整治“五废”行业集散地194个，排查再生利用企业1．8万家，关停取缔8800余家。

在此推动下，我国全面禁止洋垃圾入境成效显著。记者从生态环境部了解到，2017年，固体废物实际进口量同比下降9．2％，其中限制类固体废物进口量下降12％。今年第 一季度，固体废物进口量同比下降57％，其中限制类固体废物进口量下降64％。

下一步，生态环境部和有关部门将从严审查固体废物进口许可申请，力争固体废物进口量逐年大幅削减，开展打击进口固体废物加工利用企业环境违法行为专项执法行动，持续保持执法高压态势。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215469-1.html

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