中国钣金加工发展现状分析 行业利润水平变动趋势向好

冲压、钣金生产涉及制造行业的诸多领域。近年来，随着我国成为世界制造业中心和消费大国，作为制造业基础行业之一的冲压、钣金行业也取得了空前发展。

冲压、钣金生产涉及制造行业的诸多领域。近年来，随着我国成为世界制造业中心和消费大国，作为制造业基础行业之一的冲压、钣金行业也取得了空前发展。目前我国的装备制造业大而不强，而且分布不均衡，落后的重型装备制造业分布在东北三省，而新的钣金类装备制造业分布在沿海的长三角和珠三角一带，并且刚刚起步，很难满足国内市场需求。在未来的5-10年内，装备制造业仍将是我国主要发展的行业之一，特别是制造业中的钣金行业。

钣金加工行业的提升是最能体现一个国家制造业综合能力的主要评价方面，该行业的发展将是提高国发经济整体素质的体现。我国加入世界贸易组织已经有多年，而目前的钣金加工行业，仍然是一盘散沙，新兴的民族工业刚刚起步，规模很小。行业整合可以应付国外企业冲击，保证民族工业在竞争中有一席之地，在未来5-10年中，我国钣金加工行业除了扩大规模满足内需外，还需要在先进的互联网上整合生产和供求关系，才能立足不败之地，才能更快更好地向国外发展提供准备。

行业整体规模分析

随着中国制造业的崛起，中国钣金及制作行业得以迅速发展。据前瞻产业研究院发布的《钣金加工行业市场需求预测与转型升级分析报告》指出，早在2012年，全行业拥有超过3万企业(车间)，200万从业人员，年生产钣金件约4200万吨，2016年，钣金加工行业销售额约6885亿元。但是从总体上讲，钣金加工行业起步较晚，行业规模普遍较小，生产技术人员匮乏，很难形成企业核心竞争力，市场竞争日趋激烈，尚不具备与国际跨国公司竞争的实力。

2009-2016年中国钣金加工行业销售规模情况(单位：亿元)

资料来源：前瞻产业研究院整理

行业经济效益分析

目前，从整体上看，中国钣金加工的经济效益较好，行业企业经营利润很多都在20%以上。钣金加工行业主要为汽车、造船、精密机床、精密仪器、通讯电子和电梯等行业做配送加工，而其中大部分的合作方是国外的大公司(GE、BOSCH、OTIS)，随着合作关系的进一步加深持久，从中学习先进的技术、工艺，及严格、规范的生产环境、生产流程等方面的管理经验，从而能够使关键部件和关键技术逐步国产化，相应就减少了外资企业从国外采购关键部件，降低了制造企业的生产成本。

同时，这种方式也可以为国内的生产制造企业做配套加工，也能够使其获得关键的生产技术，从而提高国内制造企业的产品性能。目前国内高精度钣金加工企业还不是太多，在某个地区进行钣金加工行业的发展，向国内外制造企业提供完善的配套加工服务，不仅能促进机械制造企业的整体发展，还能带动该地区区域经济实现新的跨越，同时企业的经济效益也得到保障。

随着中国越来越成为国际加工制造中心，加上国外投资的不断增加，金属加工的能力需求不断加大，而金属加工行业中的电器控制箱、机器外壳等一般来说都是钣金件，所以钣金加工能力需求也不断提高。另外，就钣金加工而言，钣金加工企业通常需要各种各样的机械设备以满足不同工艺要求，而钣金冲孔精度一般在±0.1mm左右，折弯精度一般可以达到±0.5mm，因此相对于钣金加工来说，精度低得多。因此，行业技术的进步也带来了高利润，如钣金加工中冲压利润率一般可以达到30%左右，而激光切割的利润更是高达50%以上。

行业利润水平及变动趋势

整体来看，钣金加工行业的利润水平主要取决于产品品质及加工精密度、产品及增值服务、下游用户企业和上游原材料价格。因此，未来随着行业内产品的技术含量越来越高，原材料价格波动对产品的影响程度也逐渐减轻，行业利润水平变动趋势向好。

同时，未来的利润水平变动趋势主要取决于产品品质及精密度、产品增值服务和下游客户行业等因素。行业内具备较强技术实力、拥有高端客户资源优势以及具备管理优势的企业将在未来激烈的竞争中获取行业内较高的利润水平。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215470-1.html

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