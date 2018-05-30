【深度】工厂数字化与智能化的四个阶段

近几年，伴随着信息技术向工业渗透，工业大数据、工业物联网、数字化工厂、工业互联网平台等一批新的智能制造方案开始成为热门词汇。不过我国制造业门类齐全，各行各业都有，而且数字化和智能化程度各不相同，不同企业适合不同的方案。为方便对制造企业的数字化和智能化进行分析，亿欧智库认为可以将企业数字化和智能化划分成四大阶段进行讨论。

一、自动化产线与生产装备

不论是离散制造企业，还是流程加工企业，使用自动化装备进行生产，也就是实现工厂的装备自动化，都是智能制造的基本方式。自动化行业发展了很多年，很多行业都有专门的自动化解决方案商，近两年机器人也被越来越多的企业所采用。使用自动化装备实现机器换人，直观地提升生产效率，只要投资回收期在可接受范围内，是企业最了解，也意愿最强的升级改造方案。

二、设备联网与数据采集

智能化生产以信息化为基础，而将工厂里各式设备接入网络，采集设备的数据，则是信息化的基础。针对不同工业设备，数据采集有不同的方式：

有数据接口的设备，如机器人，机床，PLC控制器，智能化仪器仪表等，将设备数据传输到网关。

没有现成数据的设备，通过安装传感器或进行智能化改造，增加通讯能力，基于有线或无线方式，将数据传输到网关。

数据传输到网关后，网关基于边缘计算进行数据就地分析和存储，或将数据、分析结果汇总，通过有线或无线的方式，传输到公有或私有云服务器进行显示和后续分析。

设备的联网接入需要达成三个层次：互联(硬件接口的连接)、互通(软件层面的数据格式与规范)、语义互操作(语义的定义与规范)，其中前两个层次相对简单，第三个层次由于标准不统一，实现起来较难，不过也有OPC UA等协议正逐步成为推荐的规范标准。

三、数据打通与直接应用