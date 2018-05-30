百度发文征集公立医院简称 加强名称寻址保护

科技传媒网讯 网易科技新闻5月29日消息，百度发文表示，目前对已经上线的2.1万家公立医院的名称做了寻址保护，但是还有很大一部分关于这些医院的“简称”和“俗称”并没有被收录。这类公立医院的“简称”有时却会被别有用心的机构用来“仿冒”，对大家的信息检索造成误导。而且，由于“简称”与“别称”繁多，其很难通过机器判定的方式做完收集工作，仅靠百度员工的参与是无法完整收集。

对此，百度表示，如果用户了解自己家乡医院的一些简称，且在百度（无论电脑还是手机）中用该简称进行搜索时，只要发现该医院未能在搜索结果中以首位展现官网保护的形式呈现，就可以以“公立医院全称 + 医院简称/俗称 + 官网链接”的格式发送到其公众号后台，百度会有专人进行收集，经资质审查、简称及商标验证等核查工作后，就会对该关键词进行品牌保护。

原文如下：

告诉我们你知道的医院简称，共同打击“仿冒”公立医院行为！

前几天在百度内网出现了个热帖：

该内网截图在外部呈现已通过审批

法务部的同学对四万百度同学发起倡议：

“百度目前对已经上线的2.1万家公立医院的名称做了寻址保护，但是还有很大一部分关于这些医院的“简称”和“俗称”并没有被收录，所以希望发动我厂同学的力量，以对自己家乡医院的了解，搜索你所熟知的医院或医院简称，在发现有广告后告诉我们，以便我们继续升级系统对其进行保护。”

这位同学提到的寻址保护，其实说的是自2016年下半年以来，百度对1000家知名三甲医院进行广告屏蔽保护。近日这一系统再次升级，我们通过：1、日常投诉积累；2、国家卫生健康委员会中公布的医院名录（https://www.hqms.org.cn/usp/roster/index.jsp）；3、系统自动抓取；4、百度同学依据就医经历收集添加等方式，已完成对21000家公立医院、权威医疗研究机构进行首位展现官网保护。

“首位展现官网保护”如框内所示

不过我们也注意到，大家在查找公立医院时，经常会使用自己的习惯的“简称”或“俗称”作为关键词进行搜索。比如对“北京大学第三医院”通常简称为“北医三院”。

对这类大家习惯的医院简称，百度也会尽力去匹配对应的公立医院结果（如下图所示例）：

但这类公立医院的“简称”有时却会被别有用心的机构用来“仿冒”，对大家的信息检索造成误导。由于“简称”与“别称”繁多，我们很难通过机器判定的方式做完收集工作，同时也深知数万家公立医院的简称仅靠百度员工的参与是无法完整收集的。

所以如果你了解自己家乡医院的一些简称，且在百度（无论电脑还是手机）中用该简称进行搜索时，只要发现该医院未能在搜索结果中以首位展现官网保护的形式呈现，就可以以：

公立医院全称 + 医院简称/俗称 + 官网链接

的格式发送到本公众号后台，我们会有专人进行收集，经资质审查、简称及商标验证等核查工作后，就会对该关键词进行品牌保护！

截至目前，法务同学已经通过内网收集了百度同学们的932条有效信息。

我们始终相信，真善美的互联网环境的维护离不开每个用户的共同参与。我们既是使用者，同时也是监督者，更应该成为建设者。与其疑惑和不解，不如亲自努力改变！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215474-1.html

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