光伏业新一轮洗牌即将到来 部分企业或将倒闭

在中国，快速增长的国内光伏市场需求，并不能赶上光伏制造业产能扩张的脚步。产能过剩的阴影仍然笼罩着光伏制造环节，业内人士已经预感到新一轮行业洗牌即将到来

在中国，快速增长的国内光伏市场需求，并不能赶上光伏制造业产能扩张的脚步。产能过剩的阴影仍然笼罩着光伏制造环节，业内人士已经预感到新一轮行业洗牌即将到来。

江苏赛拉弗光伏系统有限公司总经理李纲在接受媒体采访时表示，由于国家政策面的调整，今年国内光伏装机容量会比去年少20％，意味着有10吉瓦左右的产能没有地方消纳。随着行业竞争日趋激烈，大量企业倒闭也并非没有可能。

天合光能董事长高纪凡指出，今年行业供过于求的局面肯定会发生，这种情况下必然会出现一轮整合调整，给行业带来挤出效应。一些没有竞争力、不符合未来发展趋势的产能会被淘汰。“光伏行业也会最终形成几家巨头。”高纪凡认为，今年制造端的毛利率水平会下降，但不同企业的情况也不一样。随着中国市场逐渐面临“天花板”，全球化布局的企业会更有优势。

协鑫集成董事长舒桦则表示，光伏行业带有新兴产业的普遍特征，即市场需求增长远远超过传统产业。光伏的产能过剩都是“阶段性过剩”，每一次过剩都是一次优胜劣汰的市场洗礼，短时期内就会被快速增加的需求所化解。每一次也都会促进优势企业的更好发展，促进科技创新的快速进步，最终体现为发电成本明显下降。

对上述产能过剩问题，原中国可再生能源学会理事长、国务院参事石定寰认为，它其实包含两方面：一是行业在发展过程中先进产能肯定会淘汰落后产能；二是全球市场仍会有强劲需求，包括南美、非洲市场等，可以为过剩的产能提供出路。

石定寰指出，随着市场越来越大、价格越来越低，一些地方已经不需要补贴，也就是说可以实现平价上网了。“从最近一次青海领跑者基地的招标价格看，最低竞标电价只有0．31元／千瓦时，已经实现了平价。预计其他地方实现平价上网也不需要太长时间。”

新一轮行业洗牌即将到来，落后产能的淘汰箭在弦上，如何应对行业洗牌，是很多企业都需要思考的问题。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215476-1.html

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