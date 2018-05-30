被发现漏洞后 EOS与360合作打造超级节点安全方案

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月29日下午消息，就在360发布消息称发现区块链平台EOS史诗级漏洞之后，360又宣布与360达成战略合作，共同打造EOS超级节点安全解决方案。

360今天下午2点多发表声明称360公司Vulcan（伏尔甘）团队发现了区块链平台EOS的一系列高危安全漏洞。经验证，其中部分漏洞可以在EOS节点上远程执行任意代码，即可以通过远程攻击，直接控制和接管EOS上运行的所有节点。

对于该漏洞，360用“史诗级”来形容，表示该漏洞足以轰瘫数字体系的区块链。360表示，希望通过这一漏洞的发现和披露，引起区块链业界和安全同行在这类问题的安全性上更多的重视和关注，共同增强区块链网络的安全。

紧接着下午5点多，360表示，与EOS达成战略合作，双方将共同携手，就区块链底层技术、区块链安全服务、区块链预言机服务以及区块链应用等领域开展深入合作。

欧链科技表示，将与360合作，利用360安全大脑，共同打造EOS超级节点安全解决方案，合作内容包括360安全大脑向欧链科技提供区块链安全技术，以及提供区块链安全服务等。

欧链科技目前正在竞选EOS超级节点，此次合作将极大提升欧链在超级节点安全方面的实力。

近期，双方将共同发布EOS超级节点安全解决方案细节。（静静）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215477-1.html

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