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抢先看：盘点SNEC2018十大高效光伏组件

点评

科技传媒网 OFweek太阳能光伏网 2018-05-30 07:08

小编从琳琅满目的新品中挑选出了十大大高效组件，还不快来围观！

让所有光伏行业人士牵肠挂肚的SNEC展会已经进行到了第二天，展会人气有增无减，特别是各大企业展出的高效产品，令人眼花缭乱。就组件端来说，去年流行的双玻、PERC在今年已经不是热点，今年的热点是半片、双面、叠瓦。而且发布半片、双面等高效新型组件的企业不是有几家，而是起码有十几家。其他如逆变器、新型电池、光伏系统等产品也百花齐放，争奇斗艳。

今日，科技媒体新能源网的团队继续为全国观众带来了精彩的现场直播，详情请点击：《上海SNEC第二天直播丨瞄准高效产品 五大企业各显其能》。除此之外，小编还从琳琅满目的新品中挑选出了十大大高效组件，还不快来围观！（排名不分先后）

NO.1晶科能源单晶72片超高功率组件

抢先看：盘点SNEC2018十大高效光伏组件

晶科能源此次发布了Cheetah系列新品，其中单晶72片超高功率组件的超高输出功率令人印象深刻。改款组件产品采用了半片PERC电池结构技术，具备低电阻特性，转换效率最高至20.83%，72片单晶组件输出功率最高达到410W。晶科能源此次发布的新品叠加了当前最热的半片、PERC技术，可有效降低BOS成本，并减少阴影遮挡造成的发电量损失。

NO.2 国电投西安太阳能 IBC双面双玻半片组件

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该款组件正面效率达20.4%，组件功率最高可达335W，IBC设计正面无栅线遮挡，增大了受光面积，同时兼具半片技术的优势，可有效预防热斑效应；此外，双玻设计使得该组件的机械性能优异，可应对严苛的环境。

NO.3中来N型超级领牌者产品

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中来的此款组件产品为N型+双面技术的叠加，号称为“双面王者”。相对于P型双面组件，N型双面组件背面的光电转换能力更强，是P型的1.2倍；与此同时，N型双面组件具有更低的衰减率，首年衰减为0，相比下来，25年衰减率比P型组件低10%左右。经测算，相比于普通的P型双面组件，中来的这款组件N型双面组件有高达0.95元/瓦的溢价空间。

NO.4阿特斯叠酷

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叠酷是阿特斯发布的新一代高密度单晶PERC组件，相当于60片电池组件，将创新的高密度组件与单晶PERC技术进行完美的结合，研发出了功率高达335W且兼具美观性的组件产品。受益于钻进吸光面积的最大化和焊带电阻的零损耗，这款组件的效率高达20.16%。

NO.5天合光能N型双核双面发电组件

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天合光能的N型双核双面发电组件搭配MBB技术，60片组件功率可达335W，根据不同的安装环境，发电量提升最大可达35%，其双面发电的特性实现了有限空间里效率的最大化，可节约BOS及人工成本。另外，该款组件还可与跟踪系统完美搭配，适用于地面电站、农光互补、渔光互补等项目，首年衰减小于1%。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215480-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:太阳能光伏组件SNEC2018

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