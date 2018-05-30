洗牌之局 户用光伏岔路口究竟该如何走？

户用光伏市场在2017年表现不俗，随着光伏规模指标的缩紧，指标不受限的户用光伏引发业内注目，有望成为新的爆发点。

户用市场的火热有目共睹，批量企业蜂拥而至，只为争得一杯羹。

户用光伏市场在2017年表现不俗，随着光伏规模指标的缩紧，指标不受限的户用光伏引发业内注目，有望成为新的爆发点。

企业看中这块大蛋糕一拥而上，但同时，户用光伏部分区域已迈进“深水区”。“赚点快钱”的投机心理并不能让这些入局者多分到一点蛋糕，或自愿，或被迫，出局的企业不在少数。

户用光伏发展至今，或将迎来第一轮淘汰赛，市场潜力还有多大引业内猜测。业内不乏对户用市场充满信心之人，也亦有人认为户用爆发只是假象，发展的岔路，户用光伏究竟是何走向？

是大是小？

从2018年一季度的情况来看，户用光伏的增速并不是很快。此前有媒体报道，相比于2017年每月几十户的订单量，进入2018年，有的经销商一季度仅仅拿到十几户的签单。不免令人疑问户用市场是否刚刚在去年才锋芒尽显，转身就要变成另一个“画风”？

就浙江而言，减少只是一个过程。据了解，部分地区政策到2017年底就已经到期，新的政策还未上去，政策明朗化需要时间，例如嘉兴最新发布的政策等于前面的政策向后延续三年。

“户用的发展需要一个过程，”浙江省太阳能行业协会秘书长沈福鑫告诉《能源》记者，一季度增速放缓的原因还有就是去年年底户用有一个抢装潮，在经历抢装之后转入正常轨道。另外，一季度经历了2月春节假期的过渡期，节奏放缓是正常的。

为了解户用的实际情况，资深光伏行业研究员王淑娟对逆变器企业进行了调研。其解释道：“之所以不调研组件企业，原因在于根据组件企业出货量无法区别出是应用在户用还是应用在大型电站上。逆变器一般20kW以下的基本上是应用于户用，分布式领域主要选用40kW以上的逆变器。”

根据企业反馈的20kW以下逆变器的出货量数据分析，与去年一、二月份相比，今年同比增长达60％－100％。“从前两个月的出货量来看，今年的户用数据可能翻番，”王淑娟表示，到下半年会呈现一个加速增长的态势。

对此，沈福鑫认为，户用光伏到下半年可能会迎来爆发。“户用既可以全额上网，也可以自发自用。而分布式是不允许的，户用的量还是会增多。”

据了解，全国户用装机量第一的浙江去年完成15万8千户，计划今年完成15万户，而浙江太阳能行业协会预测会达到20万户左右。

补贴问题一直是困扰着光伏行业的难题，而目前补贴不会拖欠的只有两个项目，一是扶贫，另一个就是户用。有业内人士认为，补贴取消会带来户用市场的停滞，除非户用光伏的补贴能永远保持在一定水准，但是又将构成新的交叉补贴，不符合发展趋势。

对此，沈福鑫认为，目前来看国家的补贴倾向在扶贫和户用，国家会长时间支持户用市场的产业发展。

不过，即便短期内户用的补贴不会取消，补贴取消的断崖停滞依然需要防范。“当前户用对补贴的依赖程度并没有非常高，补贴退坡后户用也可以，现在户用光伏的成本也在往下走。”沈福鑫说。

一位户用品牌从业人士告诉《能源》记者，“户用光伏想要实现可持续发展，必须脱离政府补贴，任何一个需要补贴的行业都是不可持续的，预计2020年全面实现平价上网，个人认为那时才是市场真正开始的时候。”

洗牌之局

户用市场的火热有目共赌，批量企业蜂拥而至，只为争得一杯羹。与此同时，“赚点快钱”、惨淡收场者也不乏少数。各类淘金者进进出出，好不热闹。

洗牌对于光伏行业而言并不陌生，有业内人士分析，今年户用市场面临第一轮洗牌，组件企业布局户用系统的企业以及做户用光伏企业都将减少。

对此，沈福鑫告诉《能源》记者，今年户用确实会面临洗牌，不好的企业将被淘汰出局。

不过目前来看，组件企业布局户用光伏以及户用光伏企业数量的变化并不明显。就浙江市场而言，目前布局户用的企业还在增加，组件企业也还在进来。如晶科、东方日升等。

有行业分析者认为，企业原来粗放式的模式已不再适用于户用市场，这将会很大速度加快终端系统集成商的洗牌。而在记者调研浙江的过程中发现，企业间对于户用光伏市场这层涌动暗流的感知程度不尽相同。

“洗牌目前可能还谈不上，”正泰户用光伏事业部总经理卢凯表示，户用光伏市场会慢慢由打“游击战”的做法转向打“阵地战”的做法。其认为，“游击战”是机会主义，一个县区就可能会出现几十家甚至上百家做光伏的企业是不健康的，在行业发展初期各种不规范的操作都会出现，户用市场这一轮将会从“散装”走向“品牌化”。

不论户用洗牌是否处于进行时，可以确定的是，户用的品牌化会在未来更加明显。

拿浙江来讲，其户用光伏发展规范的原因，除了政府的监管和引导外，正泰、晴天科技等这类品牌企业的引领起到了十分重要的作用。进入市场的企业要达到什么样的标准才能够立足，自然需要向同一市场的标杆看齐。

“品牌的组件在浙江销售得较好，没有品牌的局部在淘汰。”据沈福鑫介绍，嘉兴作为一个试点，在嘉兴做出评价规则后，淘汰了30多家企业。

然而户用的后期运维并非简单的三五年就可以，被清理出局企业留来的问题要怎么解决令人担忧。对此，沈福鑫表示：“清理出去后留下的企业后遗症由品牌企业来承担，户用市场一定要净化。”

针对如何应对户用品牌鱼龙混杂的问题，王淑娟表示，中国光伏行业协会在做一些工作，一方面是品牌认证，另一方面需要建立起管理体系。目前，光伏行业协会已经成立户用光伏专门委员会，并着手筹备2018年户用优秀品牌计划。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215482-1.html

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