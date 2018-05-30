一文阅尽物联网核心技术及其创新应用

网络通信技术包含很多重要技术，其中M2M技术最为关键，该技术范围应用广泛，不仅能与远距离，而且还能与近距离技术相衔接。现在的M2M技术以机器对机器通信为核心

自从2005年物联网概念正式被提出来之后

各国政府纷纷发力推动企业发展物联网技术

旨在物联网领域占据一席之地

尤其在我国国家政府

大力倡导智能制造的情况下

物联网技术的发展便显得更加关键

那么究竟物联网的发展中

最为关键的技术都有哪些？

创新应用的结合又将擦出怎样的火花？

请听工控小编为您一一道来

四大核心常见关键技术

RFID射频识别技术

RFID射频识别技术是由下面几个方面结合而成：第一，RFID电子标签，是在某一个事物上有标识的对象；第二，RFID读写器，读取或者写入附着在电子标签上的信息，可以是静态，也可以是动态；第三，RFID天线，是用在读写器和标签之间做信号的传达。RFID射频识别技术利用优越的条件，促使人类对事物设施等在静止或者动态等状态下的管理和自动识别。该技术发展涉及的难点问题是：如何选择最佳工作频率和机密性的保护等。

说到这里，工控小编不得不提一提咱们熟悉的老朋友倍加福将在线上举行一场在线研讨会，探讨的话题便是RFID射频识别技术，届时，他们将以自家一款明星级产品为例对RFID射频识别技术进行重点介绍。工控小编现在虽然资料在手，但也不便过多透露，只能告诉您，这是倍加福研发技术上的一个巨大突破，感兴趣的朋友们可以双击6666关注下。

传感器技术

有价值的信息不仅需要射频识别技术，还要有传感技术。物联网经常处在自然环境中，传感器会受到环境恶劣的考验。所以，对于传感器技术的要求就会更加严格、更加苛刻。

传感器可以采集大量信息，它是许多装备和信息系统必备的信息摄取手段。若无传感器对最初信息的检测、交替和捕获，所有控制与测试都不能实现。即使是最先进的计算机，若是没有信息和可靠数据，都不能有效地发挥传感器本身作用。传感器技术的突破和发展有3个方面：网络化、感知信息、智能化。

云计算

云计算是把一些相关网络技术和电脑融合在一起的产物，它是利用分布式计算机计算出的信息和运行数据中心改成与互联网相近，使资源能够运用到有用的技术上，对存储系统和电脑做必要的咨询。目的是把各种消费进行低成本处理并融合为功能完整的实体，还可以运用MSP、SAAS等模式分布并计算到终端用户。云计算是以加强改善其处理能力为重点，用户终端的负担也相应降低，I/O设备也能够简化，还可以对它的计算功能进行合理的享受并运用。例如百度等搜索功能就是它的应用之一。

提及百度，他们家是人尽皆知的国内最早面向人工智能转型的企业，作为百度技术输出和技术赋能的窗口，百度决胜AI时代的重要组成部分，百度云依托ABC（人工智能-AI、大数据-Big Data和云计算-Cloud Computing）三位一体战略，为各行各业的效率提升和业务创新提供技术助力。近期，百度云将在深圳举办一场云计算行业的顶级峰会，除展示云在各领域的成功应用之外，众多业内大咖都将齐聚一堂，共话云计算的未来发展。

网络通信技术

网络通信技术包含很多重要技术，其中M2M技术最为关键，该技术范围应用广泛，不仅能与远距离，而且还能与近距离技术相衔接。现在的M2M技术以机器对机器通信为核心，对于建筑学、航空航天、医学、农业等行业是专业人士未来要努力实现的。

除此之外，工控小编倔强汪亦曾提到过，目前市面上的通讯标准繁多，标准体系的建立变得十分关键，因此，建立新体系主要涉及的NB-IoT（窄带物联网）、eMTC（增强性机器通信技术），以及5G（第五代移动通信技术）等技术的发展前景可观。

物联网与区块链能否实现结合？

随着技术壁垒的不断突破，越来越多的创新应用被人们提出来，其中就有当今处在舆论风头上的区块链技术赋能物联网的创新应用一说。

区块链分布式的网络结构提供一种机制，使得物联网设备之间保持共识，无需与中心进行验证，以此解决安全隐患、保护用户隐私。区块链技术可以为物联网提供点对点直接互联的方式来传输数据，大幅度降低计算和储存的成本；还可以叠加智能合约，将每个智能设备变成可以自我维护调节的独立的网络节点，延长设备的生命周期，从而降低物联网的运营成本。区块链赋能物联网一旦成熟应用，既解决了性能、互操作性、成本、隐私、安全等问题，可信的物联网有很大的概率成为区块链的下一个引爆点。

为在物联网与区块链的创新应用领域寻求突破，不少物联网企业选择与拥有区块链技术的企业携手，共谋物联网创新应用发展之道。

前不久，全球领先的工业物联网解决方案提供商鲁邦通宣布与SDChain联盟展开战略合作，将透过真正为物联网优化的SDChain区块链技术，结合鲁邦通在物联网设备、云管理平台与端到端解决方案的多年丰富经验，共同探索区块链技术在工业互联网领域的创新应用。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215484-1.html

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