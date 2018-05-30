河南：3年内将有13万家企业“上云”

近日出台的《河南省企业“上云”行动计划 （2018―2020年）》（以下简称《计划》）提出，到2020年推动全省3万家工业企业上云，带动10万家中小企业上云，云计算产业体系建设达到中部领先水平、企业云计算应用达到国内领先水平。

河南省工信委负责人说，“上云”是企业数字化、网络化、智能化发展的必然趋势，对提高资源配置效率、降低信息化建设成本、促进共享经济发展、加快新旧动能转换具有重要意义。《计划》明确了以云计算技术和平台为支撑，以云计算产业链和生态体系建设为途径，以构建云计算应用服务体系为保障，加快推动企业“上云”。根据企业对云服务的不同需求，企业“上云”的重点任务为推动企业基础设施上云、平台系统上云、业务应用上云、设备和产品上云，最终达到企业主动运用云资源实施数字化、网络化、智能化改造。

为推动企业“上云”，河南省统一遴选公布参与企业“上云”的云平台服务商名单，推出企业“上云”网络费用的一揽子优惠措施，降低企业按需使用云资源及云化软件费用。鼓励各地通过财税支持、政府购买服务等方式引导和支持企业“上云”。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215485-1.html

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