　
主页 > 产业 > 制造业 > 正文

河南：3年内将有13万家企业“上云”

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-30 10:08

“上云”是企业数字化、网络化、智能化发展的必然趋势，对提高资源配置效率、降低信息化建设成本、促进共享经济发展、加快新旧动能转换具有重要意义。

近日出台的《河南省企业“上云”行动计划 （2018―2020年）》（以下简称《计划》）提出，到2020年推动全省3万家工业企业上云，带动10万家中小企业上云，云计算产业体系建设达到中部领先水平、企业云计算应用达到国内领先水平。

河南省工信委负责人说，“上云”是企业数字化、网络化、智能化发展的必然趋势，对提高资源配置效率、降低信息化建设成本、促进共享经济发展、加快新旧动能转换具有重要意义。《计划》明确了以云计算技术和平台为支撑，以云计算产业链和生态体系建设为途径，以构建云计算应用服务体系为保障，加快推动企业“上云”。根据企业对云服务的不同需求，企业“上云”的重点任务为推动企业基础设施上云、平台系统上云、业务应用上云、设备和产品上云，最终达到企业主动运用云资源实施数字化、网络化、智能化改造。

为推动企业“上云”，河南省统一遴选公布参与企业“上云”的云平台服务商名单，推出企业“上云”网络费用的一揽子优惠措施，降低企业按需使用云资源及云化软件费用。鼓励各地通过财税支持、政府购买服务等方式引导和支持企业“上云”。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215485-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:工业互联网智能制造

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

光伏业新一轮洗牌即将到来 部分企业或将倒闭

在中国，快速增长的国内光伏市场需求，并不能赶上光伏制造业产能扩张的脚步。产能过剩的阴影仍然笼罩着光伏制造环节，业内人士已经预感到新一轮行业洗牌即将到来

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS