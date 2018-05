iOS 11.4更新今日发布:公交卡功能未增加新地区

(原标题:Video: All of the new features in iOS 11.4: AirPlay 2, Messages in the Cloud, & much more)

科技传媒网讯 网易科技新闻5月30日消息,苹果已经正式为iPhone、iPad以及iPod Touch发布了新版操作系统iOS 11.4,它包含了许多新功能,其中最大的就是期待已久的AirPlay 2多房间音频支持。

此前传闻iOS 11.4将支持支持江苏、深圳、武汉和重庆地区的公交卡,不过网友发现并没有增加该功能。

AirPlay 2

最初,苹果承诺随同iOS 11发布AirPlay 2,它之前曾在iOS 11.3测试版中出现过,然后在发布之前被取消。这次,AirPlay 2终于向公众开放了。

AirPlay 2是苹果对其音频/视频流媒体协议的首次重大更新。除了提高吞吐量等基本功能外,AirPlay 2还为iOS和tvOS设备带来了多房间音频支持。现在,你可以很容易利用iPhone将相同的音乐同时传送给多部AirPlay 2设备。

最初,AirPlay 2的支持仅限于HomePod、Apple TV 4和Apple TV 4K。但随着时间的推移,越来越多的第三方制造商也将向他们智能音箱提供类似支持。许多制造商已经显示了支持,如First Alert的OneLink Safe & Sound和Libratone的Zipp音箱。

更新后,AirPlay 2音箱可充当HomeKit配件,并出现在Home应用程序中。Siri可用于控制AirPlay 2设备播放内容,包括Apple TV。不幸的是,AirPlay 2音箱目前无法在任何自动化或场景中使用,这对智能家居用户来说是个巨大的限制因素。

立体HomePod配对

AirPlay 2还支持HomePod立体声配对功能。这是另一个姗姗来迟的功能,最初预计它将随同HomePod一起推出。

在HomePod上进行iOS 11.4更新后,在Home应用程序中很容易设置,如果你有两个苹果智能音箱,可以自己尝试放大听力体验。

iCloud云端信息

在iOS 11.3测试版中出现的iCloud云端信息(Messages in iCloud),也出现iOS 11.4中。现在,所有与iCloud账户绑定的设备都将完全同步消息。以前,在设置新设备时,没有历史记录被包括其中,除非从备份中恢复。而且,删除的信息只在单个设备上被删除。

其他变化

USB限制模式:这种设计用来防御第三方物理数据访问;

支持ClassKit:苹果的框架可以帮助开发者,让他们的教育应用与苹果基于校本的软件兼容,包括Schoolwork应用程序;

除了iOS 11.4,苹果周二还发布了tvOS 11.4和watchOS 4.3.1。(小小)

具体更新如下

隔空播放2

控制整个家中的家庭音频系统和已启用隔空播放2的扬声器

在家中多个已启用隔空播放2的扬声器上同步播放音乐

通过iPhone或iPad上的控制中心、锁定屏幕或应用内的隔空播放控制来控制已启用隔空播放2的扬声器

借助iPhone或iPad、HomePod或Apple TV上的Siri,用语音来控制已启用隔空播放2的扬声器

在iPhone或iPad上接打电话或玩游戏不会影响已启用隔空播放2的扬声器的播放

HomePod立体声组合

本更新支持使用iPhone或iPad设置HomePod立体声组合

HomePod组合自动感应自身在房间内的位置并基于扬声器的位置调整声音的平衡

高级波束赋形提供较传统立体声组合更宽广的音场

HomePod会自动更新以支持立体声组合,除非在“家庭”应用中停用了自动更新功能

iCloud云端“信息”

将信息、照片及其他附件储存在iCloud中来释放设备的储存空间

使用相同的iMessage信息帐户登录新设备时会同步您的所有信息

删除的信息和对话会立即从您的所有设备上移除

若要打开iCloud云端“信息”,请在iCloud设置中启用“信息”(“设置”>“[您的姓名]”>“iCloud”)

您的对话依旧使用端对端加密

其他改进和修复

教师可以使用“课业”应用在iBooks中给学生分配阅读活动

修复了特定字符序列可能导致“信息”崩溃的问题

解决了可能导致“信息”中部分信息乱序显示的问题

解决了可能无法在Safari浏览器中登录Google Drive、Google Docs和Gmail或访问其中的文件的问题

修复了“健康”可能无法同步数据的问题

修复了用户可能无法更改哪些应用可以访问“健康”数据的问题

解决了可能导致主屏幕中的应用在错误位置上显示的问题

修复了CarPlay车载音频可能失真的问题

修复了在部分车型上通过蓝牙或连接到USB播放音乐时,可能无法从iPhone选择音乐的问题

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-215486-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm