辅助驾驶模式再闯祸? 特斯拉追尾警车司机受轻伤,特斯拉 警车 追尾 autopilot
（原标题：Tesla sedan in Autopilot mode hit a parked California police car）
科技传媒网讯 网易科技新闻 5月30日消息，据国外媒体报道，当地时间周二一辆处于辅助驾驶模式Autopilot的特斯拉轿车在南加州追尾了一辆停在路边的警察巡逻车，巨大的撞击力使得警车右侧两个轮子骑上人行道。
此次车祸发生于南加州市的拉古纳海滩。警官吉姆・科塔（Jim Cota）表示事发时当事警察并未在警车内，而特斯拉轿车司机受了轻伤。
最近在接连发生一系列事故之后，特斯拉的辅助驾驶模式Autopilot受到了人们的广泛关注。这家电动汽车制造商表示，Autopilot功能无法从根本上避免车祸，并警告司机不要完全依赖Autopilot系统。（晗冰）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215487-1.html
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