广东计划三年削减煤炭消费2000万吨

记者从日前召开的广东“聚焦污染防治攻坚战加强人大监督力度”座谈会上了解到，为打赢蓝天保卫战，广东严控煤炭消费总量，计划三年削减煤炭消费总量近2000万吨。

记者从日前召开的广东“聚焦污染防治攻坚战加强人大监督力度”座谈会上了解到，为打赢蓝天保卫战，广东严控煤炭消费总量，计划三年削减煤炭消费总量近2000万吨。

广东省环保厅有关负责人在会上介绍说，为调整优化能源结构，严控煤炭消费总量，到2020年，广东全省煤炭消费总量要比2017年削减1934万吨，珠三角地区煤炭消费总量削减1044万吨。与此同时，广东将扩大清洁能源利用规模，提高核电、风能发电、光伏发电等清洁能源使用比例，到2020年非化石能源消费比重不低于26％。

根据2017年12月广东省发改委印发的《广东省“十三五”能源结构调整实施方案》，目标到2020年，广东煤炭消费总量要控制在1．65亿吨左右，力争实现全省煤炭消费零增长，其中珠三角地区实现煤炭消费负增长。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215488-1.html

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