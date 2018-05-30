Tec.Fit通过3D扫描和打印技术革新定制服装

Tec.Fit的意愿是客户将能够从舒适的家中获取他们身体的3D扫描图像，然后将其传输到他们正在购物的电子商务平台。使用Tec.Fit的3D打印系统，电子商务平台将3D打印

电子商务巨头亚马逊最近成为头条新闻，它计划采集其客户机构的3D扫描以获得更准确的在线定制购物，但它远非唯一一家探索3D扫描技术可能应用的公司。在过去的五年左右，一家总部位于澳大利亚的公司一直致力于为定制服装和电子商务平台开发3D扫描和3D打印系统。

这家名为Tec.Fit的公司多年来一直与澳大利亚的大学和研究团队合作，为使用数字技术定制服装建立全面而适应性强的解决方案。它还与其姊妹公司Tailors Mark密切合作，这是一家定制男装品牌，已经用于在真实世界中测试Tec.Fit的技术。Tec.Fit的解决方案包括3D扫描智能手机应用程序，专用3D打印机和电子商务平台，并预计在今年晚些时候做全球发布。

Tec.Fit的意愿是客户将能够从舒适的家中获取他们身体的3D扫描图像，然后将其传输到他们正在购物的电子商务平台。使用Tec.Fit的3D打印系统，电子商务平台将3D打印客户的真人大小模型，以确保完全定制的合身。

“设计师马克提出了3D打印解决方案，以消除制造商和客户需要在同一地点的需求，因为一个人的身体测量数据并不能全面反映他们的曲线情况。”Tec首席执行官Tim Allison说。

虽然理论上它可以改变了整个定制服装行业很好，但我们确实有一些关于这个过程的实用性的问题，包括什么样的3D打印机可以用来快速和便宜地打印全尺寸身体模型的问题。Tim Allison最近在与他谈话时详细介绍了这些细节。

“我们专注于打印速度快而且价格便宜，”他告诉我们。“打印包括许可费在内的人体模型的总成本约为15美元(相较于改造，运输和时间成本)，显着节省成本。”

“Tec.Fit将帮助电子商务平台捕捉客户(最终用户)的测量和模型，通过我们的云平台运行打印。这款3D打印机的零售价约为20,000美元，它将在一个小盒子里交付，并允许制造商/服装设计师在30分钟内启动并运行。”

但3D打印机只是Tec.Fit定制服装解决方案的一个组成部分。例如，Fit Passport是一款智能手机应用程序，专注于捕捉客户的测量结果和精确的3D身体模型。“我们与许多澳大利亚大学和PHD实习生合作开发了新的IP，允许从2D图像捕获3D模型，”Allison说。“Fit Passport可以在家中使用，其应用将用于电子商务服装零售商和3D打印解决方案。我们专注于解决电子商务尺寸问题和服装定制问题。”

对于Tec.Fit的Customizr平台来说，它被描述为“为企业提供整合到其产品中的定制服装的全面电子商务解决方案”，并且提供诸如定制引擎，3D产品图像和渲染技术，尺寸调整工具，多语言和多货币支持，客户支持模块等等。

Allison表示：“我们的Customizr平台将允许客户实时制作定制服装，并有数百万种变化。如果是定制西装或连衣裙，设计师可以打印人体模型，创造客户独特的设计，而不必到达那里。此外，Customizr本身可以根据电子商务的独特要求进行定制。一个整合专家团队将与客户合作推出他们的定制电子商务产品，并将其白色标签贴在他们的品牌和产品上。”

“Tec.Fit平台是为Tailors Mark打造的，”他继续说道。“超过5万小时的开发和5年的实际应用和经验。它是一个功能强大的工具的复杂平台。从用户UX/用户界面到物流和制造订单跟踪流程。通过使用API，它可以与客户可能已经使用的其他平台一起工作。”

最后，当被问及对Tec.Fit意味着亚马逊这样的零售巨头对使用3D身体扫描技术表示出兴趣时，Allison说：“我们希望与亚马逊最终提供的产品合作。定制服装不是时尚专属，它是包括运动装，军事，制服，医疗等在内的许多行业所必需的。曲率远比测量复杂得多。”

我们相信所有服装都有大规模市场定制的机会，但总是需要创意，独特和复杂的设计，可以使用各种不同的材料。没有一种解决方案能够满足所有需求，Tec.Fit将继续发展并推动所有定制服装制造商和电子商务的技术改进。

随着零售市场逐渐向大规模定制迈进，扫描和打印等3D技术必将发挥重要作用。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215489-1.html

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