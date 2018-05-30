2021年亚太地区的ICT（含3D打印）支出达到1.5万亿美元

根据IDC的报告，到2021年，除日本以外的亚太地区（APeJ）信息和通信技术（ICT）支出（包括新技术）将达到1.5万亿美元。

根据IDC的报告，到2021年，除日本以外的亚太地区（APeJ）信息和通信技术（ICT）支出（包括新技术）将达到1.5万亿美元。3D打印、AR / VR、AI、物联网、机器人和安全等创新加速器预计从2016年至2021年将以16.6％的年复合增长率增长，或以比大数据和分析、云计算、移动和社交等四大支柱技术更快的速度增长，预计其年复合增长率达5.2％。

报告还指出，到2021年，ICT创新加速器（包括物联网服务、机器人、无人机、增强现实、虚拟现实耳机以及3D打印机）将占ICT总支出的近40％，估计约为6,191亿美元。就ICT总支出的贡献而言，APeJ整体市场的四大支柱技术份额将从2017年的49.7％下降到2021年的43.9％。

报告还指出，2018年中国占ICT总支出的60.7％，其次是东盟国家，占29.2％。与此同时，印度将实现两位数增长率，5年预测期（2016年-2021年）的年复合增长率为11.1％，其次是亚洲/太平洋地区（发展中国家），年复合增长率为9.7％。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215490-1.html

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