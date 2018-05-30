惠普第二财季营收140.03亿美元 净利10.58亿美元,财季 惠普 gaap
科技传媒网讯 网易科技新闻 5月30日消息，惠普（NYSE:HPQ）今天公布了截至4月30日的2018财年第二财季财报。报告显示，公司该季度营收为140.03亿美元，去年同期为123.85亿美元，同比增长13%；按美国通用会计准则计（GAAP），净利润为10.58亿美元，去年同期为净利润5.59亿美元，同比增长89%；合摊薄后每股利润为0.64美元，去年同期为每股利润0.33美元，同比增长94%。
按非美国通用会计准则计（Non-GAAP），净利润为7.98亿美元，去年同期为净利润6.85亿美元，同比增长16%；合摊薄后每股利润为0.48美元，去年同期为每股利润0.40美元，同比增长20%。
截至季度末，公司手持现金及现金等价物共计42.47亿美元，截至上年末为69.97亿美元。
各部门业绩
个人系统部门营收为87.62亿美元，去年同期为76.53亿美元，同比增长14%。
打印业务部门营收为52.41亿美元，去年同期为47.28亿美元，同比增长11%。
业绩预期
2018财年第三财季，GAAP摊薄后每股利润预计将在0.47美元至0.51美元；Non-GAAP摊薄后每股利润预计将在0.49美元至0.52美元。
2018财年全年，GAAP摊薄后每股利润预计将在2.75美元至2.82美元；Non-GAAP摊薄后每股利润预计将在1.97美元至2.02美元。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215492-1.html
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