特朗普"出尔反尔" 称要对中国在美科技投资再加限

（原标题：Trump announces tariffs on China, tech crackdown ahead of key trade meeting）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月30日消息，据国外媒体报道，美国总统特朗普当地时间周二表示，为抵制中国收购美国技术，美国将对价值500亿美元的中国进口商品加征关税，同时对中国在美国高科技产业进行投资设置新的限制。

特朗普此举距离美国财政部长史蒂芬・姆钦(Steven Mnuchin)公开宣称与中国的贸易战“搁置”之后不到10天。这一举措似乎旨在为商务部长威尔伯・罗斯(Wilbur Ross)创造谈判筹码。罗斯将于本周六抵达北京，参加旨在冷却双方贸易紧张关系的谈判。

即便美国贸易伙伴抱怨说此举损害了美国的信誉，但突然的政策转变直接放大了不可预测的气氛，增加了美国在谈判桌前的优势。更令人困惑的是，特朗普的贸易顾问与国会议员存在诸多分歧，他们担心总统可能陷入一场代价高昂的多边贸易战。

随着与中国的不断对抗，特朗普政府卷入了一场关于北美新贸易协议的谈判，并威胁要对进口汽车加征关税。特朗普总统对各种产品征收进口税的热情已经引起了党内不少成员的强烈反对，其中包括参议院财政和农业委员会主席。

中国对白宫声明的最初反应相当克制。中国商务部周二表示， “我们对白宫发布的策略性声明既感到出乎意料，但也在意料之中，这显然有悖于不久前中美双方在华盛顿达成的共识。无论美方出台什么举措，中方都有信心、有能力、有经验捍卫中国人民利益和国家核心利益。中方敦促美方按照联合声明精神相向而行。”

特朗普总统一直在向中国施压，敦促其减少美国3,750亿美元的商品贸易逆差，并取消他所谓的伤害美国公司的贸易行为。

本月早些时候，中美双方在华盛顿举行了为期两天的会谈。中方只是模糊承诺将进口更多美国农业和能源产品。

国际货币基金组织中国区前负责人埃斯瓦尔・普拉萨德(Eswar Prasad)表示：“在中美贸易紧张局势似乎暂时缓和之时，特朗普政府似乎又回到了攻击中国的模式……中国不愿意同意减少贸易赤字或做出其他重大让步，这可能使那些主张在贸易问题上对中国采取强硬立场的政府官员们采取更加激进的措施。”

白宫发表的声明说，美国贸易代表罗伯特・E・莱特希泽(Robert E. Lighthizer)在今年3月份发布的一份研究报告中详细介绍了中国通过各种手段来获取美国技术的努力。之后特朗普总统对应对措施进行了数次“更新”。但是白宫方面强调，这份一页声明中所描述的行动都不一定会生效。

白宫表示：“美国将实施具体的投资限制措施，并加强对中国方面的出口管制，防止其获得工业方面的重要技术。”

白宫说，新投资限制的具体内容将在6月30日之前公布，并将在“不久之后”生效。消息一经发布，由于投资者对意大利政局、美国经济形势以及中美贸易紧张关系的担忧，道琼斯工业平均指数下跌近400点，跌幅达到1.6%。

白宫方面发表的声明可能只是特朗普政府用胡萝卜加大棒方式进行贸易谈判的最新招数。在4月份对中国产品征收高达1500亿美元的关税后，中美双方本月初在华盛顿进行了为期两天的谈判，达成了美国财政部部长姆钦所说的“框架”进展。

尽管特朗普总统可能再次改变策略，但现在价值500亿美元的商品关税加征又被重提。 “关税和其他东西是完全自由裁量的，可以放弃，”前美国贸易谈判代表杰夫・穆恩（Jeff Moon）表示。

此次关于投资限制的白宫声明出台之际，两党人士批评“特朗普对中兴通讯的态度软化”。这家中国电信服务公司此前受到美国商务部制裁。4月份，美国商务部禁止该公司从美国供应商那里采购零部件长达七年时间，这在某种程度被视为宣判了中兴通讯的死刑。

“我认为这是国会的一块硬骨头。我不知道这样做是否正确，“美国保守派企业研究所的中国问题专家史剑道(Derek Scissors)如是指出。

特朗普对中国试图获得更多美国技术表示担忧。白宫高级官员莱特希泽(Lighthizer)和彼得?纳瓦罗(Peter Navarro)推动了此次新限制的出台。此举是与中国全面重新调整经济关系的一部分，目的是防止中国主导未来的高科技行业。

本月早些时候，莱特希泽表示继续允许中国国有投资公司收购美国科技公司的股权将是“疯狂的”。但前华尔街银行家、美国财政部部长姆钦据说反对严苛的限制――这只是特朗普团队内部产生分歧的一个迹象。

“他不想参与其中，”史剑道在谈及美国财长的行为时表示。

白宫方面称，25％的关税将适用于包含先进技术的中国进口产品，其中包括中国制造2025发展计划相关的进口产品。最终的关税清单将在6月15日前公布，新的进口税将在此后不久生效。

白宫发表的这番出人意料声明获得了参议院民主党领袖的支持，并得到了一位共和党知名人士的肯定，后者曾对特朗普处理中兴通讯的方式提出了尖刻的批评。

纽约州参议员查尔斯・E・舒默(Charles E. Schumer)在一份声明中说:“虽然显然需要更多的细节，但这个大纲代表了我们需要长期采取的行动。总统必须坚持下去，而不是讨价还价。”

共和党参议员麦克・卢比奥(Marco Rubio)周日表示，国会可能会阻止总统解除对中兴通讯的禁令，称拟议中的投资限制“100％正确”。

与此同时，商业团体普遍批评特朗普的举动。许多美国工业界支持对中国采取的多种贸易做法，包括他们认为不公平的许可条款和强制技术转让以换取进入中国市场的回报。但他们担心，特朗普总统对加征关税的过分关注将伤害到他们，因为这会损害供应链，压低对其产品的需求，并招致中国方面的报复。

美国商会(U.S. Chamber of Commerce)主席托马斯・多诺霍(Thomas Donohue)称，拟议中的关税是“对美国消费者征税”，这将削弱美国企业的竞争力。全国零售联合会也反对总统的最新举措。

代表苹果、谷歌和Facebook等科技公司的信息技术产业委员会主席迪恩・加菲尔德（Dean Garfield）表示，“加征关税并不会奏效。对从中国进口的商品加征关税将损害美国消费者和企业的利益，并且也不会改变中国的贸易做法。”

与此同时，他补充说，中国政府可能将特朗普总统的最新转变解读为对国内政治压力的回应。穆恩表示， “他们可能会为共和党人对中兴通讯的关注程度感到惊讶。”

如果特朗普此举是为了在罗斯周六的北京谈判之前对中国施加压力，这可能会适得其反。另一位美国前贸易官员克莱尔・里德(Claire Reade)表示， “这种公众压力可能会让中国更难以以和解的方式作出回应。”

里德说，如果在6月15日之前中美未能在外交谈判中取得重大进展，可能会引发美国加征关税以及中国的快速报复，从而导致双方一直试图避免的双边关系出现螺旋式下滑。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215493-1.html

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