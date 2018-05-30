L4级无人驾驶技术实现“仓对仓”物流场景作业

日前，一辆搭载行业最先进L4级无人驾驶技术、后挂载货车厢的物流卡车在准确完成线路规划、加减速、变道等操作后驶出高速，缓缓开入苏宁物流上海奉贤园区，并通过一系列无人驾驶精准操控，以厘米级精度准确停靠在指定位置，一件件货物从货箱中有序运出。至此，智加科技（PlusAI）携手苏宁物流正式完成了行业首个L4级智慧物流“仓对仓”无人驾驶场景作业。

“千人计划”专家、智加科技创始人兼CEO刘万千表示，无人驾驶和人工智能作为智慧物流领域的变革性技术，将广泛应用于仓储、运输、配送等环节，提高物流前、中、末端的自动化水平。此次L4级“仓对仓”无人驾驶智慧物流场景，提早实现了人工智能在真实环境中的运用，为行业发展带来更多可能。作为全工况、真实环境下的功能验证，这次场景中使用的L4级无人驾驶重型卡车名为“行龙一号”，是由智加科技人工智能及深度学习技术支持的。

与传统仅单一厂商、车厂进行的独家发布不同，此次操作实现了无人驾驶载货卡车从一个物流园区仓库至另一个远端物流园区仓库间的全流程覆盖，解决了当前智能驾驶技术仅能服务于单一片段化场景的瓶颈；除传统高速巡航、跟车、车道变换保持技术外，此次操作还完成了车道线检测、障碍物检测、主驾驶座无人驾驶状态下的转向、加减速等全部操作，最高时速可达80km/h；同时验证了在道路、行驶策略不规则的情况下亦可按照物流场景的实际需求。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215495-1.html

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