优得运维：规范运维标准 助力分布式光伏收益最大化

“分布式电站运维总结起来就是两个困境，一个是信息不对称，另一个是行业无标可依”罗群芳说。

5月29日，在第十二届SENC展会同期举行的“全球绿色金融与光伏金融峰会”上，优得运维CEO罗群芳作为运维领域知名专家，受邀做了《分布式光伏发电系统集中运维技术规范――助力分布式能源资产收益最大化》的主题分享。

优得运维是《分布式光伏发电系统集中运维技术规范》国家标准制执笔企业，其掌舵人罗群芳深刻了解分布式光伏运维领域存在“信息不对称”与“无标可依”的困境。“解决这两个问题，是提高分布式光伏电站收益的必由之路”罗群芳说。

罗群芳在演讲时说，截至2018年第一季度全国累计装机超过140GW，运维市场规模超过了100亿元。

不过由于分布式光伏自身存在的“当地建设、当地消纳，建设周期短，较为分散”等很多特点，给运维工作带来了很多困难。诸如：考核目标不清晰、运营体系不健全、运营过程不可控、运营人才不专业等。

“分布式电站运维总结起来就是两个困境，一个是信息不对称，另一个是行业无标可依”罗群芳说。

作为国标执笔企业优得运维给出的答案是，构建信息化共享平台、实现标准化体系平台。为此优得运维不仅积极推动行业国家标准建设，还在行业内率先推出了共享式资产管理平台UniCare。

在罗群芳看来，首先必须行业运维标准统一，再在此基础上构建集中运维平台，打破信息不对称困境，才能让分布式光伏效益最大化。

优得运维推出的共享式资产管理平台UniCare，就是体系化与标准化的综合运维管理平台。据了解，该平台包含了“多维度全方位的场站评估体系、完善的人员管理培训体系、完备的计划性运维管理体系 、智能化的故障快速响应体系 、准确精细的物资管理体系 、有效的安全保障体系”等六大体系。

据罗群芳介绍，在UniCare运维系统支持下，80％的运营及资产管理工作都是计划内的，并且变得标准、透明、受控、可考核、可被有效执行。剩余20％的突发状况，也能在第一时间得到评估、分析最终得到解决。

他举了一个例子，从线上人员进行日常线上巡检时发现某电站故障，到远程运维工程师通过平台向现场工程师派发故障工单，到通过历史故障进行诊断，到最终的问题解决，只有短短的25分钟。

正是在这种“有计划的实现预防为主，同时快速响应解决，在降低运营成本提高运营效率”的智慧管理平台的支持下，优得运维服务过的一个案例，2017年全年提升了10％的发电量，累计收益达50万元人民币。

罗群芳介绍，优得运维迄今为止已为约1．2GW电站提供过运维服务，但这并不是优得运维的终极目标。优得运维要做的是超前运维的先行者、极速运维的开拓者、安全运维的领先者，科技运维的真正实现者。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215496-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm