工业排污居多 水源地专项督查曝光第四批环境违法问题

5月29日，记者从生态环境部获悉，273个督查组继续在全国范围内开展集中式饮用水水源地环境保护专项第一轮督查（简称“水源地专项督查”）。截至5月28日晚，各督查组已对212个地级市报送的1098个水源地3299个问题清单开展了现场核查，并通过12369电话、微信举报以及卫星遥感监测结果提供的线索，新发现42个问题，主要包括工业企业、农业面源污染、生活面源污染等。

经济日报－中国经济网记者梳理发现，第四批曝光的42个新发现问题中，有11个是水源地保护区内有汽修店、洗煤厂、石膏厂、交通设施加工厂、加油站等。仅河北沧州大浪淀二级保护区内就有张汉家村的四家企业和沧州丰南环保科技有限公司，存在大量工业废物与生活垃圾随意倾倒在水塘，危险废物随意堆放的现象。此外，四川华蓥市华蓥天地湖水源地保护区内有3座加油站（储油罐均为单层罐），湖南岳阳湘阴县洋沙湖段水源地一级保护区内存在一家非法采砂场。辽宁铁岭柴河水库一级保护区内有一采沙场非法采沙，河床内堆积大面积裸露砂石。

新修订的《水污染防治法》在保护地下水方面进一步明确了管理要求，新法指出：“化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。”同时新法还对加油站等的地下油罐的防渗漏措施提出了具体要求：应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，进行防渗漏监测，防止地下水污染。

显然，这些被曝光的地方并未严格执行新修订的《水污染防治法》，给饮水安全带来了巨大威胁。

第四批环境违法问题河北省最多，为7个，安徽省为6个。河北省共涉及石家庄市、邯郸市、沧州市，安徽省6个问题、涉及合肥市及庐江县、六安市霍山县、蚌埠市怀远县，浙江省4个问题、涉及衢州市龙游县、绍兴市诸暨市），山西省3个问题、涉及太原市、临汾市，内蒙古自治区3个问题、涉及赤峰市，云南省3个问题、涉及昆明市、楚雄州双柏县、曲靖市师宗县，辽宁省2个问题、涉及铁岭市，湖南省2个问题、涉及岳阳市湘阴县、邵阳市洞口县，广东省2个问题、涉及深圳市，广西壮族自治区2个问题、涉及玉林市、贺州市，四川省2个问题、涉及广安市华蓥市，贵州省2个问题、涉及毕节市黔西县、黔东南州从江县，陕西省2个问题、涉及榆林市，江西省1个问题、涉及南昌市），河南省1个问题、涉及商丘市。

另外，本次此次督查还发现，安徽省合肥市、云南省昆明市、江西省南昌市3个地级城市水源地排查整治不彻底，未按生态环境部要求于2017年年底前全面完成地级水源地排查整治工作。

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