　
主页 > 产业 > 节能环保 > 正文

中企投建伊朗垃圾发电项目 加强“一带一路”国家环保合作

点评

科技传媒网 电缆网 2018-05-30 12:17

伊朗是“一带一路”上的重要国家之一，有大量的中国企业来到波斯大地，在油气、轨道交通等领域同伊朗合作，同时也有中国垃圾焚烧发电企业来到这里，建设了中东地

伊朗是“一带一路”上的重要国家之一，有大量的中国企业来到波斯大地，在油气、轨道交通等领域同伊朗合作，同时也有中国垃圾焚烧发电企业来到这里，建设了中东地区的第一家垃圾焚烧发电厂，利用城市生活垃圾发电，既处理了伊朗的城市垃圾，又为城市提供了能源，成为“一带一路”建设环保领域的一个亮点。

中企投建伊朗垃圾发电项目 加强“一带一路”国家环保合作

在马赞德兰省省会城市萨里北部一个工业区，中国公司参与建设的一座日处理垃圾350吨的发电厂也在建设当中，目前萨里市的垃圾是运往森林中填埋，建成后就可以运到发电厂来处理。垃圾焚烧发电对伊朗来说，是利国利民好项目，但伊朗由于长期受制裁，资金短缺，很多城市都有发展垃圾焚烧发电，但设备的40％的预付款往往拿不出来，成为伊朗焚烧垃圾发电的瓶颈。

浙江泰来环保科技有限公司驻中东地区总代表梁金锁表示，目前公司正在探索新的融资模式，在沿里海的另一个省吉兰省拉什特项目上，同其他中国公司合作。中国企业开拓进取，加强同包括伊朗在内的“一带一路”沿线国家在环保领域的合作，在环境污染治理、生态保护、环保技术推广、资金融通等方面落到实处，惠及沿线国家，促进民心相通，将会把“一带一路”建设成为绿色、繁荣与友谊之路。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215499-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:合作一带一路加强国家环保

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

光伏业新一轮洗牌即将到来 部分企业或将倒闭

在中国，快速增长的国内光伏市场需求，并不能赶上光伏制造业产能扩张的脚步。产能过剩的阴影仍然笼罩着光伏制造环节，业内人士已经预感到新一轮行业洗牌即将到来

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS