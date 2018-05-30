中企投建伊朗垃圾发电项目 加强“一带一路”国家环保合作

伊朗是“一带一路”上的重要国家之一，有大量的中国企业来到波斯大地，在油气、轨道交通等领域同伊朗合作，同时也有中国垃圾焚烧发电企业来到这里，建设了中东地
伊朗是“一带一路”上的重要国家之一，有大量的中国企业来到波斯大地，在油气、轨道交通等领域同伊朗合作，同时也有中国垃圾焚烧发电企业来到这里，建设了中东地区的第一家垃圾焚烧发电厂，利用城市生活垃圾发电，既处理了伊朗的城市垃圾，又为城市提供了能源，成为“一带一路”建设环保领域的一个亮点。
在马赞德兰省省会城市萨里北部一个工业区，中国公司参与建设的一座日处理垃圾350吨的发电厂也在建设当中，目前萨里市的垃圾是运往森林中填埋，建成后就可以运到发电厂来处理。垃圾焚烧发电对伊朗来说，是利国利民好项目，但伊朗由于长期受制裁，资金短缺，很多城市都有发展垃圾焚烧发电，但设备的40％的预付款往往拿不出来，成为伊朗焚烧垃圾发电的瓶颈。
浙江泰来环保科技有限公司驻中东地区总代表梁金锁表示，目前公司正在探索新的融资模式，在沿里海的另一个省吉兰省拉什特项目上，同其他中国公司合作。中国企业开拓进取，加强同包括伊朗在内的“一带一路”沿线国家在环保领域的合作，在环境污染治理、生态保护、环保技术推广、资金融通等方面落到实处，惠及沿线国家，促进民心相通，将会把“一带一路”建设成为绿色、繁荣与友谊之路。
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