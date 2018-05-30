首个3D打印培训及技术推广中心成立

记者从长沙市3D打印产业技术创新战略联盟（以下简称3D打印联盟）了解到，湖南省首个3D打印教育培训及技术推广中心已于日前成立。

记者从长沙市3D打印产业技术创新战略联盟（以下简称3D打印联盟）了解到，湖南华声在线-湖南日报省首个3D打印教育培训及技术推广中心已于日前成立。

3D打印联盟向湖南信息职业技术学院授牌“3D打印教学培训及推广中心”，中心作为高科技素质储备人才基地，为培养3D打印各行业的人才提供了保证。

3D打印技术是我省重点打造的战略性新兴支柱产业之一。为加速3D打印技术推广和产业化进程，2014年，华曙高科、中南大学湘雅医院、湖南省机械工程学会、湖南省机械研究所和湖南信息职业技术学院等5家单位联合成立了3D打印联盟。

联盟相继成立了3D打印技术的服务、应用、教学、科普和交流5个平台，促成长沙雨花经济开发区3D打印产业聚集园区基地建设，湖南省3D打印产业已形成一定的规模，创造了良好的发展环境。

作为湖南省省3D打印领航企业，华曙高科不断探索如何将3D打印技术真正应用于教育和市场，其工业级3D打印金属、尼龙设备成为科研教育机构的首选。在华曙高科的推动下，湖南信息职业技术学院成立了先进制造技术项目组，同时还面向湖南中小型企业建设了“3D云打印平台”电子商务平台。通过平台的运作，每年至少有100家从事3D打印相关业务的企业，加盟到3D云打印电子商务平台，从而实现学院与从事3D打印及逆向工程的企业、科研院所、服务机构的信息畅通。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215500-1.html

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