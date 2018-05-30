23岁黑客被控受雇于俄间谍侵入电邮，获刑5年

（原标题：Hacker gets 5 years for Russian-linked Yahoo security breach）

图：在这张2017年4月11日的文件照片中，黑客卡里姆・巴拉托夫(Karim Baratov)的保释被拒后，他的父母阿赫梅特・托克伯格诺夫(Akhmet Tokbergenov，左)和迪娜拉・托克伯根诺娃(Dinara Tokbergenova)在律师迪帕克・帕拉塔卡尔(Deepak Paradkar，右)陪同下离开法庭。巴拉托夫被判处5年监禁和25万美元罚款，罪名是与雅虎大规模安全漏洞袭击事件有关，美国宣称这是由俄罗斯政府间谍策划的。

科技传媒网讯 网易科技新闻5月30日消息，据美联社报道，在美国旧金山市法庭举行的庭审中，23岁电脑黑客卡里姆・巴拉托夫(Karim Baratov)被控无意中与俄罗斯间谍机构合作，在雅虎大规模数据泄露事件中窃取数据，以获取私人电子邮件。法官文斯・查布里亚(Vince Chhabria)判处他5年监禁，并处以25万美元罚款。

2017年，两名俄罗斯间谍被控策划了2014年的雅虎黑客入侵事件，涉及5亿用户信息被盗。巴拉托夫也被美国起诉，被指控利用俄罗斯联邦安全局传递给他的被盗数据，侵入了数十名记者、商界领袖和其他人的电子邮件账户。检察官说，巴拉托夫是个“国际黑客雇佣兵”，对他的客户很少或根本没有研究。

去年11月份，巴拉托夫承认犯有9项重罪。他承认自己在7年前就开始从事黑客活动，并向客户收取100美元的黑客费，以侵入网络电子邮件中。巴拉托夫出生于哈萨克斯坦，但在加拿大多伦多居住。去年他在加拿大被捕，他通过欺骗用户将自己的凭证输入到伪造的密码重置页面，从而获得他人的网络邮件密码。

检察官在法庭文件中说，巴拉托夫的俄语网站“网络黑客”(webhacker)登载了广告，宣称“无需预付款就就可帮助侵入电子邮件账户”。检察官表示，俄罗斯情报机构支付给巴拉托夫报酬，支持他利用从雅虎获得的信息来攻击数十个电子邮件账户。检察官认为，俄罗斯联邦安全局的目标是俄罗斯记者、美国和俄罗斯政府官员以及金融服务和其他私人企业雇员。

巴拉托夫及其律师还说，他不知道自己在与俄罗斯间谍机构合作。在法庭文件中，巴拉托夫声称，他可以访问由谷歌和俄罗斯供应商(如Mail.Ru和Yandex)维护的网络电子邮件帐户。他会向客户提供被黑客入侵的账户截图，并承诺他可以更改安全问题，这样他们就可以长期控制账户。

美国司法部指控两名俄罗斯间谍策划了2014年雅虎安全漏洞袭击事件，窃取了5亿用户数据。德米特里・亚历山大・多库恰耶夫(Dmitry Aleksandrovich Dokuchaev)和伊戈尔・阿纳托利维奇(Igor Anatolyevich)仍然在逃，检方认为他们生活在俄罗斯，但俄罗斯与美国没有引渡条约。

巴拉托夫被认为已经收取了超过110万美元的黑客费用，他用这笔钱购买房屋和昂贵汽车。查布里亚法官在听证会上说：“在这种情况下，威慑尤其重要。”但他拒绝了检察官的要求，没有判处巴拉托夫10年监禁，因为他注意到巴拉托夫的年龄，而且被捕前没有犯罪记录。

自被捕以来，巴拉托夫始终处于被拘留状态。他告诉法官，他在狱中的时光“非常令人羞愧，经历也令人大开眼界”。他做出道歉，并承诺“做个更好的人”，在获释后会遵守法律。法官表示，一旦出狱，巴拉托夫很可能会被驱逐出境。

负责美国国家安全事务的助理总检察长约翰・德默斯（John Demers）说:“犯罪黑客和支持他们的国家在攻击美国公司和公民时犯了严重的错误。我们将在他们所到之处认出他们，并将他们绳之以法。”（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215502-1.html

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