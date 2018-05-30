美证监会获授权叫停一次ICO，已募资2100万美元

美国证券交易委员会在一份声明中表示，法院还宣布对该项目背后的Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc公司实施紧急资产冻结。（晗冰）

科技传媒网讯 网易 科技新闻 5月30日消息，据国外媒体报道，当地时间周二 美国 证券交易 委员会表示以获得一项紧急法院令， 叫停 涉嫌欺诈的一项首次代币发行（ICO）。据悉，此次ICO已经从美国投资者手中募集资金2100万美元。

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