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国际3D打印嘉年华明天开启 全球最长3D打印混凝土桥将亮相

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-30 15:04

值得一提的是，嘉年华上，来自中国顶级学府的建筑研究机构将不断挑战极限，尝试在智慧湾观景鱼池上方打印一座14.1米混凝土人行桥。这也将成为全球最长3D打印混凝

据《劳动报》报道，世界上那么多美丽的桥，你可能还没见过3D打印的桥吧？5月31日至6月2日，来2018国际3D打印嘉年华上就能见到。记者获悉，本次3D打印嘉年华将在宝山区智慧湾科创园举办，为期3天的活动中，与3D打印相关的展览、峰会论坛、音乐会、互动工坊、创意市集等活动将先后举办。并且，市民还能欣赏到全球首款量产3D打印电动汽车，以及全球最长3D打印混凝土桥。

据介绍，3D打印技术目前被广泛应用于汽车、航天、医疗等领域。本次活动中，全球首款3D打印机将被捐赠给3D打印文化博物馆，供永久收藏和展示。

值得一提的是，嘉年华上，来自中国顶级学府的建筑研究机构将不断挑战极限，尝试在智慧湾观景鱼池上方打印一座14.1米混凝土人行桥。这也将成为全球最长3D打印混凝土桥。不仅如此，全球首款量产3D打印新能源电动车XEV，也将现身“3D打印与新能源电动汽车展”。届时，还有众多国际知名品牌新能源电动汽车，让市民了解3D打印对汽车制造的影响及新能源汽车的未来趋势。

据悉，宝山区在3D打印、物联网、人工智能等新兴产业领域重点发力，着力推进科技创新，取得了一定成效。而智慧湾科创园是宝山区“一号创新带”核心园区，它既是一个集园区和社区相结合的24小时活力区，又是一个集新科技与艺术相结合的个性化定制园区。智慧湾打造的中国3D打印文化博物馆和“3D打印创客空间”，已逐步形成了3D打印生态圈。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215504-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印3D打印机

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