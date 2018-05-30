光伏终端销售低迷 行业还需冷静应对

我国光伏产业已进入提质增效新阶段，光伏全产业链建设能力持续提升。产业高速发展的背后，第三批领跑者计划却未能带动国内组件价格上涨，部分一线企业甚至下调全年出货预期，更有部分人士指出，平价上网将倒逼组件价格下调……种种隐忧浮现让业内开始反思：第三批光伏领跑者计划技术指标大大提升的同时，企业是否做好了充分的应对之策？如何推动产业加速转型升级？高效技术与市场利益持续博弈后，哪类技术路线将脱颖而出？针对上述问题，记者采访了晶科能源副总裁钱晶。

中国能源报：今年第三批领跑者各应用领跑基地中标已见分晓，紧随其后的将是大量组件、逆变器采购的层层推进。不过一个有意思的现象是，根据市场已有的反馈，领跑者采购量虽然会提振市场，却并没带动终端产品售价的同步上升。作为国内最大的组件制造商之一，晶科怎么看待这一现象？

钱晶：这其实是给行业浇了盆“冷水”，行业需要冷静。当进入平价上网时代，我们不仅需要极端高效的组件，还应加大对可适合不同应用场景的多元化产品的关注。行业需要冷静，特别是在离平价上网还差“最后一公里”的时候。

中国能源报：近日，有一线企业发布财报显示下调全年出货预期，这释放出何讯号？

钱晶：各家策略不一样，不同阶段策略也不一样，决定都是有充分的考量和全盘计划。可解读的就是国内市场仍存在很大的变数，因此企业会有保利还是保量的考虑，这种冷静且审时度势的做法是合理的。

中国能源报：晶科在高效产品的研发和量产方面都是领跑者，日前又一次打破了单晶电池最高转换效率纪录。在产品线规划上，晶科是怎么做的？

钱晶：单晶还是多晶，有边框还是没边框，杜邦背板还是双玻，整片单晶还是半片多晶，双面还是单面好，这是一个开放的题目，没有统一答案。还是那句话，不是所有应用都需要极致高效或者世界纪录的组件，毕竟量少价高，合适才是最合理，应用端的创新和普及才是后平价上网时代的最强音。

中国能源报：有企业担忧平价上网倒逼组件价格，明年总量也会有控制，这些都是对企业的打击和挑战。

钱晶：组件是一个多环节的工序，术业有专攻，有的强硅片，有的强电池，有的强组件。打个比方，不是每个做面点的都能成为米其林糕点师，但米其林糕点必须用上等的面粉。所以平价上网是真正考验内功的时候。在行业波动的时候，一线企业抗压能力强一点，它可以视市场情况放宽或收紧代工量，毕竟一线的高效产品还是一瓦难求的。晶科产品宽泛，单多晶都有且均衡，所以抗单多晶价格走势的波动影响较小。

中国能源报：对于单多晶组件发展有怎样的预判？

钱晶：这是一个很难回答，但又很好回答的问题。单多晶组件的发展，此消彼长，互为竞争，动态博弈，灵活选择。对于平价上网以后的场景，会远远超出我们的想象力，单一产品不能满足也无法满足不同应用需求，不一定是最贵就最好，最高效就最好，最适合投资回报率最优的才是最好的。

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