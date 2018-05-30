内蒙古首个光伏应用领跑示范基地项目开工建设

5月29日，自治区首个光伏发电应用领跑示范基地项目在达拉特旗开工建设。

达拉特光伏发电应用领跑示范基地项目规划容量为200万千瓦，项目总投资150亿元。一期规划容量为50万千瓦，投资37．5亿元，年发电量8亿度。主要通过“光伏＋治沙＋农林＋旅游”模式，推进沙漠生态治理、可再生能源发电产业、沙漠农林产业、沙漠特色旅游等多产业整合发展，实现地区经济转型升级。

达拉特光伏发电应用领跑示范基地项目是国家能源局确定的内蒙古唯一光伏发电应用领跑示范基地。由库布齐沙漠林业有限公司、国家电力投资集团有限公司、中节能太阳能科技有限公司、中广核太阳能开发有限公司共同投资建设。基地总占地面积10万亩，现已场平2．6万亩，累计投资2．6亿元，“三通一平”等前期工作正在推进中，已具备基地光伏项目入驻建设条件。

作为鄂尔多斯市转型升级、实现绿色发展、清洁发展、高质量发展的又一重大项目，该项目预计今年底建成，将使10万亩沙化土地得到有效防治，辐射防风固沙、生态改善总面积近20万亩，提高当地森林覆盖率近0．6个百分点，同时可实现年税收3亿元，可带动1500户农牧民增收致富，安排2000多人就业。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215507-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm