刘汉元：光伏发电平价上网很快成现实

通威涉足光伏领域已经近10年，目前已形成了从上游高纯晶硅生产、中游高效电池生产到终端光伏电站建设的完整光伏新能源产业链，成为了全球光伏产业的主要参与者和

通威集团董事局主席刘汉元28日在SNEC第十二届（2018）国际新能源与智慧能源（上海）展览会上接受记者采访时表示，随着技术的不断更新迭代，成本进一步降低，光伏发电的平价上网时代将很快到来。

通威涉足光伏领域已经近10年，目前已形成了从上游高纯晶硅生产、中游高效电池生产到终端光伏电站建设的完整光伏新能源产业链，成为了全球光伏产业的主要参与者和重要推动力量。通威旗下永祥股份高纯晶硅产能位居全国前三，产品质量和成本全球领先；通威太阳能自2013年成立以来发展迅速，产能扩张了接近10倍，2017年，通威太阳能电池出货量占全球市场的4％左右，但利润占全球电池片行业80％以上。

刘汉元表示，我国光伏产业经过技术的不断迭代，产业规模扩大，实现了从追赶到超越再到领跑的全球领先地位。目前通威的研发队伍同国内研究院所合作，新技术的开发取得了重要突破，SHJ超高效叠瓦组件输出功率已经超过440瓦，未来很快将实现500瓦，具备产业化、规模化转换的条件。

刘汉元介绍，通威太阳能、上海微系统所、三峡资本上周就硅基异质结SHJ太阳能电池产业化签订了战略合作协议，未来通威将把最新研发成果和新技术集中应用在产业化、规模化转化过程中，进一步提高产品转换效率，降低系统成本，推动平价上网的实现。

近年来，我国光伏发电产业成本下降和产品更新换代速度不断加快，据国家能源局新能源和可再生能源司副司长李创军介绍，技术进步使光伏发电成本以令人意想不到的速度降低：从2007年到2017年，光伏发电度电成本累计下降了约90％，光伏发电有望在二至三年内实现平价上网。

业界预期，随着技术进步和规模的提升，未来二至三年，光伏发电的系统成本将低于3元每瓦，度电成本将低于0．3元，从而使光伏发电成为成本最低的发电方式。

对于下一步的规划，刘汉元表示，通威将根据市场节奏和发展需要，适度扩大规模，强化优势环节，在发展中联合行业领先者优势互补、协同发展。继上周通威股份与隆基股份签订70亿元销售采购合同之后，本次展览会上，通威股份与中环股份签署战略合作协议，将就多晶硅料、单晶硅片、太阳能电池等方面进行产业链合作。

业内认为，光伏龙头之间的交叉联盟、错位联合，其目的是为了降低成本，降成本不能单纯依靠产业链的某个环节，最好的效果是全产业链协同降低成本，即大家联合起来做最优的设计、最优的供应链管理，从而将成本降到最低。

随着系统成本的不断降低、发电侧平价上网将提前到来，刘汉元表示，应积极从全社会需要去发展以光伏为代表的清洁能源产业，改善化石能源所带来的环境问题、不可持续问题。尽管行业发展中还存在补贴压力等问题，“经过十余年的发展，我国光伏产业已占据全球70％以上市场份额，成本、技术一路领先，在全球的影响力可以比肩我国的高铁和移动支付技术，成为我国改革开放40年来一张新的亮丽名片。”刘汉元说。

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