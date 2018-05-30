顺丰打造首个果蔬预处理中心 加固生鲜“护城河”

一年一度的“樱桃季”到来，果农和电商已忙得不可开交。除此之外，快递公司也是不遗余力，不但上门营销，增加运力，还将收揽点摆到田间地头。3No中文科技资讯

近几年，令许多果农感触最深的一点是“最开始的时候，邮寄樱桃的选择很少，只有顺丰、EMS两家快递公司。现在快递公司的选择性太多了，除了顺丰、邮政EMS，包括德邦、申通、跨越、京东物流等都参与进来。”生鲜寄递的竞争之烈，由此可见一斑。作为这个领域的最早掘金者，同时也是目前实力最强的快递玩家，顺丰凭借多样化的强大运力，经过多年的深耕和布局，在鲜果寄递这个细分市场构建了一条完整的产业链，构筑了一条生鲜寄递的“护城河”。3No中文科技资讯

近期，极具忧患意识的顺丰，又抛出两个大招，为生鲜寄递领域的“护城河”添砖加瓦。以快递之名，打造果蔬预处理中心3No中文科技资讯

5月29日，顺丰在有着“荔枝之乡”之称的广东茂名官宣了一件大事——与茂名市政府共同建设的粤西果蔬预处理中心正式开业。3No中文科技资讯

预处理中心可以实现流水线自动化分拣，提升处理效率，加快行业规模发展，还使用食品溯源技术，从源头对果蔬快件进行技术标识，方便消费者一键溯源，快速识别果蔬品质。处理中心对快递来讲并不陌生，大到总部级别的超级转运枢纽，小到每一个城市的分拣场地，以及快速崛起的云仓，都是再熟悉不过的作业场景。以此为参照的话，顺丰在茂名新建成的这个“处理中心”显得很另类，因为这是一个为果蔬品类的“快件”量身定制的处理中心。3No中文科技资讯

就以粤西为例，该地区拥有丰富的农产品和水果，如三华李、荔枝、龙眼等;且辐射范围广，市场潜力巨大。虽然有了一定的品牌积累，但受限于两个因素的困扰，这些丰富的资源迟迟未能转化成产业。一个是工序繁杂：果蔬采集后，需要经过大量的加工工序，目前均由人工操作，缺乏自动化，导致加工效率低，成为产品瓶颈;一个是标准不一：果蔬产地多，凭借果农个人感官对产品进行分级筛选，导致标准参差不齐，影响消费者购买体验。3No中文科技资讯

顺丰与茂名市政府共建的果蔬预处理中心就是要解决这两个痛点——一方面用标准化机械分级的方式使果品筛检更规范精准，从种植、施肥、选种、修剪、采摘到仓内操作，再到收转派环节，均可全程实现标准化作业，便于商家对商品进行分级销售;另一方面，流水线自动化分拣可以降低人力成本，提升处理效率，加快行业规模化发展;通过整合分散客户资源和批量件整车发运，有效把控发货时间，降低供应商发货成本。3No中文科技资讯

据介绍，粤西果蔬预处理中心占地2000m²，其中操作区域1000m²，每天可以处理10吨果蔬或10000票订单。中心还设置了专门的办公区域，可以实现订单流打单、电脑打单等前端操作，大幅提升便利程度，并且在预览保鲜方面更加专业和卫生，在商品检测上也更加现代化和自动化。3No中文科技资讯

以快递之名，打造果蔬预处理中心——这是顺丰利用自身资源和技术深入产地上游，助推区域农业规模化发展的体现，也是继苏州“大闸蟹预处理中心”后，在加速生鲜寄递领域“护城河”构建上的又一创新性探索。3No中文科技资讯

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以科技之力，破局“农特”品控之困3No中文科技资讯

国家大力倡导从田间到餐桌的农产品供应，其中有着两个核心难点，品控与运输。品控在于田间地头，而运输在于快递企业，两者之间存有着分离，如何建立全链路的连接，以确保农产品的全程化质量保证?顺丰的解决方案是食品溯源。3No中文科技资讯

在果蔬预处理中心的启动发布会上，顺丰同步推出食品追溯。通过这套溯源系统，消费者可以清楚的查验自己购买的荔枝是否来自千年荔都高州，确保商品品质。3No中文科技资讯

传统的生产作业信息采集依赖手工方式，追溯环节信息采集不完整，信息整合不全面，且农产品生产和流通链条未打通，企业也缺乏主动紧急事件应对能力。顺丰推出的这套追溯平台解决方案全面采集整合各环节追溯信息，明确记录生鲜商品的产地、加工、运输信息，通过安全可靠的云端数据库向全国用户提供服务。3No中文科技资讯

溯源二维码可以通过微信或支付宝的扫一扫功能一键溯源，消费者无需安装任何app就可以随时随地查询商品信息，一目了然。据介绍，食品溯源系统运行的基础是产品标识与编码，当对产品进行正确标识后，每一样商品都在系统中被数字化，包括其身份标识及参数信息，信息维护者方可全面具体的维护产品信息，避免溯源信息割裂问题。利用产品和参与者的标识，认证授权中心可以通过数字签名对产品当前担责节点开放权限，保证数据维护的有序性与可靠性，防止非相关节点违规操作，实现系统有序、严谨、全面地跟踪产品并维护产品信息。3No中文科技资讯

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从单一产品寄递到品类标准建设，顺丰在生鲜寄递领域的渗透已经涉及产业链上各个环节，还延伸到了价值链前端的产、供、销、配等环节，从而为客户提供仓储管理、销售预测、大数据分析、结算管理等一体化的综合物流服务。3No中文科技资讯

食品溯源这种做法并不新鲜，很多食品企业早就在做;“新鲜”的是快递企业来做食品溯源。顺丰涉足食品溯源，就是进一步强化顺丰在全产业链上的服务能力——既可以满足消费者对生鲜食品时效性和安全的要求，还可以促进当地农产品企业标准化、规范化的生产，使果蔬得到最优保障，助力果蔬商及产地建立良好的口碑，实现粤西地区农特产品品牌赋能。3No中文科技资讯

不论是与地方政府共建生鲜类预处理中心(前有苏州大闸蟹，今有粤西果蔬)，还是将食品溯源技术应用于快递，打通全产业链，顺丰敢为天下先的果敢起码可以带给我们两点启示：一是对新事物和新领域要有足够的好奇心;二是对科学和技术要保持敬畏之心。好奇心的背后是企业不可或缺的创新精神和创造力;对科技的敬畏之心则是将创造力转化为生产力的必修法则。3No中文科技资讯

当前，我国正处于消费产业升级和技术突破的关键时期，物联网技术、共享平台网络、共享经济、无人机(车、仓)、 大数据云计算、跟踪技术、信息查询技术、快递组织技术等高新技术和新模式在物流领域的广泛应用，深刻地改变着物流行业的面貌。新模式、新技术、新业态层出不穷的格局下，快递早已不再是十几年前的草根模样，资本驱动之外，技术、人才、管理等现代化企业经营要素和手段越来越重要，这也是走高质量发展之路的必然选择。3No中文科技资讯

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