µ£ÐÄ¹¤×÷±»»úÆ÷ÈËÇÀ×ß ÃÀ"¶Ä³Ç"³øÊ¦·þÎñÔ±Òª°Õ¹¤

担心工作被机器人抢走 美"赌城"厨师服务员要罢工

(原标题:Las Vegas Food Service Workers Are Going on Strike So They Don't Lose Their Jobs to Robots)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月30日消息,据Futurism报道,每天,美国“赌城”拉斯维加斯的酒店和餐馆都要提供超过27215千克重的食物。要准备客人所需的蟹腿、土豆和巧克力蛋糕,需要近5万名真人服务生,而现在他们已经明确表示:他们不想被机器人抢走工作。

图:担心工作被机器人抢走,美国“赌城”拉斯维加斯的食品服务工人投票决定罢工

拉斯维加斯市的烹饪工会成员已经于上周投票,决定在6月1日后举行罢工,届时他们与34个不同赌场度假村的工会合同将会到期。重新谈判签署合同中最重要的问题就是,里面需要写明:这些工人不能被自动化取代。

服务员和厨师们可能会担心,因为他们看到烹饪技术正悄悄进入其他厨房。机器人厨师们已经在拉斯维加斯以外的地方上演了一出奇景:在波士顿Spyce餐厅,午餐由全自动机器人烹饪;而旧金山的CafeX则使用单一机械臂来搅拌拿铁和卡布奇诺咖啡。

还有些更强大的机器人,比如Momentum Machine的汉堡厨师,正致力于满足拉斯维加斯的大规模需求。有报道称,这个机器人每小时能提供400个定制汉堡。皮尤研究中心(Pew Research Center)预计,到2025年,将有更多的自动化设备进入食品行业。该中心的几位技术专家预计,食品服务行业的员工将不得不适应这种情况。

不过到目前为止,能够接管人类工作的食品服务机器人并不常见。事实上,食品行业已经使用了其他技术,比如用于接受订单的应用,它们在食品服务领域创造了更多的就业机会。

去年9月份,另一家食品服务工会Restaurant Opportunities Center United发布的一份报告指出,在加州,自动化程度的提高让餐馆增加了厨师的数量。在星巴克,数字订购平台增加了销售额,促使公司雇佣更多的咖啡师来应对需求激增的情况。这也促使麦当劳招募更多厨师。

就目前而言,这是一种共生机制:更低级的任务被转移给自动化技术处理,而人类可以去做他们最擅长的事情。这个组合(自动化提供了更多工作,同时放大了人类的优势)是拉斯维加斯烹饪工会所追求的,他们称:“我们支持改善就业的创新,但我们反对那些只会破坏就业的自动化。我们的行业必须创新,但不能丧失与人类的接触。”

在自动化变得更加普遍之前,食品服务工作者推动雇主朝着正确的方向前进是个好主意。科技可能会让更多厨师进入厨房,但随着科技的进步,并在它们最擅长的领域与人类竞争,这种共生关系不会持续太久。如果其他的烹饪协会不尽快采取行动,谁知道将来将由谁(或什么东西)为我们供应虾仁鸡尾酒。(小小)

