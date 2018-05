Î¬ÕäÒøºÓÌ«¿Õ´¬µÚ¶þ´ÎÊÔ·É³É¹¦ ¾àÌ«¿ÕÃÎ¸ü½üÒ»²½

维珍银河太空船第二次试飞成功 距太空梦更近一步

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月30日消息,据CNBC网站报道,周二,维珍银河公司(Virgin Galactic)朝着开启商业运营的目标又迈出了一步,其Unity太空船成功进行了第二次火箭动力飞行,而此次试飞距上一次仅有54天时间。

亿万富翁理查德·布兰森(Richard Branson)旗下的太空旅游公司维珍银河完成了其Unity太空船的第二次火箭动力飞行——从位于加州沙漠地区的莫哈韦航天航空港(Mojave Air and Space Port)发射和降落。维珍银河在推特上称,该公司希望测试能用于商业太空旅行的关键系统。

在Unity太空船此次试飞的不久前,今年4月5日,维珍银河完成了其太空船近4年来的首次动力飞行。“快速重复利用”是维珍银河商业太空旅行计划的关键,因为它已经有700多名用户签署了该计划,每张太空旅行机票的票价为25万美元。

Unity太空船由喷气动力母舰Eve带到空中。随后,母舰Eve从机翼下释放出Unity太空船,然后Unity太空船的火箭发动机点火。在试飞员马克·斯塔基(Mark Stucky)和戴夫·麦凯(Dave Mackay)操作下,发动机燃烧了31秒,Unity太空船呼啸着迅速爬升,速度也随之突破音障,最终达到了1.9马赫。

在这次试飞过程中,Unity太空船最高爬升高度达到了114500英尺(34899.6米),超过了4月份试飞时所达到的84271英尺(25685米)。

在第一次测试中,布兰森本人不在现场。他在一篇博客文章中称:“身处那里参加另一场超音速测试,感觉非常特别。”

这是维珍银河对“太空船二号(SpaceShip Two)”项目自设计以来的第六次动力测试飞行,也是自2014年10月31日该公司Enterprise太空船发生坠毁事故后的第二次动力试飞。在维珍银河宣布准备动力试飞之前,对Unity太空船进行了广泛的发动机测试和7次滑翔测试。

在将游客送入太空的竞赛中,布兰森和另一位亿万富翁杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)竞争激烈。贝佐斯计划每年出售约10亿美元的亚马逊股份,投入到火箭公司“蓝色起源”( Blue Origin)。“蓝色起源”正对其New Shepard火箭进行最后阶段的测试,最近在4月29日成功地将其载人太空舱送到距地球3224405英尺(982797.12米)的空中。“蓝色起源”首席执行官鲍勃·史密斯(Bob Smith)表示,今年有望利用New Shepard火箭将游客送入太空。

维珍银河自2004年成立以来,一直通过私人投资筹集资金。该公司最近得到了沙特阿拉伯的大力支持,后者宣布将维珍银河以及其子公司宇宙飞船公司(The Spaceship Company)和维珍天体轨道公司(Virgin Orbit)投资10亿美元。(刘春)

