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上海SNEC第三天直播丨华为、汉能、贺利氏 三强争锋

点评

科技传媒网 OFweek太阳能光伏网 2018-05-30 19:10

2018年5月30日，是SNEC第十二届(2018)国际新能源展览会开展的第三天，现场人气依然不减，观众络绎不绝。科技媒体新能源网展会直播的最后一天，聚焦到华为

2018年5月30日，是SNEC第十二届(2018)国际新能源展览会开展的第三天，现场人气依然不减，观众络绎不绝。展会前两天，我们分别对通威集团、展宇、北方华创微电子、天合光能、亚玛顿、固德威、协鑫、乐叶、奔一、阳光、锦浪等太阳能光伏企业进行了精彩直播。

今天是科技媒体太阳能光伏网展会直播的最后一天，我们聚焦到华为汉能和贺利氏三大企业，赶快来看一下5月30日的直播回顾吧！

贺利氏【W3馆510】

总部位于德国哈瑙市的贺利氏是一家全球领先的科技集团。在光伏领域，贺利氏光伏业务单元继承原有传统并应用创新技术，为光伏电池提供金属化浆料以及解决方案和服务，以提高晶硅生产流程的效率。贺利氏的SOL系列银浆产品拥有较宽的工艺窗口，可提升效率并帮助光伏电池制造商提高产能和产量。

上海SNEC第三天直播丨华为、汉能、贺利氏 三强争锋

本次展会上，贺利氏高级应用开发产品经理胡盛华给大家讲解了WAFER硅片、用于多种干燥/固化工艺的红外辐射灯管、正电极无网结网版、正电极高目数网版等贺利氏本次展会主推的新产品和新技术。

上海SNEC第三天直播丨华为、汉能、贺利氏 三强争锋

华为【E6馆510】

华为率先将20多年积累的数字信息技术、互联网技术与光伏技术进行跨界融合，推出领先的FusionSolar智能光伏解决方案。基于简单、全数字化、全球化自动营维等创新理念，打造“高效发电、智能营维、安全可靠”的智能光伏电站， 帮助客户在电站生命周期中获得最大价值，在全球已获得广泛应用。华为在2015和2016连续两年蝉联逆变器全球发货量第一。2016年发货量更是超过了20GW。

上海SNEC第三天直播丨华为、汉能、贺利氏 三强争锋

展会现场，华为智能光伏业务销售支持部分布式智能光伏全球营销总监谢斌给大家介绍了智能光伏控制器、家庭能源解决方案、FusionHome智能能源解决方案、智能电量采集传感器等华为最新研发的产品。

上海SNEC第三天直播丨华为、汉能、贺利氏 三强争锋

汉能【E6馆510】

汉能移动能源控股集团是全球化的清洁能源跨国公司，全球薄膜太阳能发电领导者，致力于“用薄膜太阳能改变世界”。在薄膜太阳能发电领域，汉能在四川、广东、海南、浙江、山东、江苏等地投资建设薄膜发电产业研发制造基地，总产能已达到3吉瓦。

上海SNEC第三天直播丨华为、汉能、贺利氏 三强争锋

本次展会上，汉能展示了汉瓦、发电纸、太阳能汽车、无人机等众多薄膜太阳能应用产品！汉能四家海外子公司GSE、Miasolé、Alta Devices、Solibro也将为大家展示薄膜太阳能技术的应用，给观众带来了一场前所未有的体验。

上海SNEC第三天直播丨华为、汉能、贺利氏 三强争锋

这些优质企业的精彩亮点您错过了吗？不要紧，我们科技媒体新能源网已经在第一时间开启了“直播回顾”频道，网址链接：让您绝不错过任何精彩瞬间！

为期三天的上海SNEC现场直播报道已经落下帷幕，但科技媒体的精彩内容持续为您开启。敬请继续关注科技媒体直播频道：不会错过任何一场重大科技活动的直播！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215518-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:华为上海SNECOFweek直播

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