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保利协鑫：一高效单晶技术将起飞

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-31 01:03

在光伏产业中，技术的革新总是来得十分猛烈，之前海市蜃楼般模糊的技术不经意间便宛若实质，而当大部分人回过神的时候，行业早已是另一番天地。

光伏产业中，技术的革新总是来得十分猛烈，之前海市蜃楼般模糊的技术不经意间便宛若实质，而当大部分人回过神的时候，行业早已是另一番天地。

2018年，一种叫做连续直拉单晶（CCz）的高效单晶技术从象牙塔中走了出来，而操刀者正是保利协鑫。相比业界主流应用的多次拉晶（RCz）技术，CCz技术生产效率提升20％以上，综合生产成本降低10％以上。

“我认为更重要的好处是通过CCz技术生产出来的产品轴向电阻率、氧含量都是均匀的，更加适用于P型PERC电池工艺及更加高效的N型电池工艺，并且是掺镓P型硅片最有效的拉晶技术。”保利协鑫首席技术官万跃鹏对《能源》记者强调称。

保利协鑫：一高效单晶技术将起飞

保利协鑫首席技术官 万跃鹏

资料显示，一年前，保利协鑫收购了美国光伏公司SunEdison，并接手CCz技术、硅烷流化床颗粒硅（FBR）技术及百名研发人员；一年后，通过整机设备国产制造开发、核心辅材国产化供应链开发、工艺优化提升，CCz终于具备量产的条件。

4月10日，保利协鑫发布公告，将投资90亿元在云南省曲靖当地兴建单晶拉棒项目，设计产能为20吉瓦，使用的正是CCz技术。

作为CCz技术的“口粮”，保利协鑫给其配备的硅料是FBR技术生产的颗粒硅，其一方面具有反应温度低、还原电耗低、沉积效率高、反应副产物（氢气）简单易处理等优点，相较于改良西门子法60KWh／kg的综合电耗，FBR颗粒硅综合电耗仅为25Wh／kg以下；另一方面可以在直拉单晶炉采用连续加料系统，与CCz技术的可谓绝佳的组合。

保利协鑫：一高效单晶技术将起飞

事实上，保利协鑫始终坚持“单多同行”的发展战略，多晶方面自然无需赘述，单晶方面的技术推进和布局从CCz技术便可见一斑。据记者了解，保利协鑫2017年硅片产量24吉瓦，其中多晶硅片23吉瓦。金刚线切割改造后，保利协鑫的硅片产能增加到40吉瓦。

“目前保利协鑫单晶总产能已达6．7吉瓦，云南单晶项目2019年3月将完成设备安装调试，年底建成10吉瓦产能。未来保利协鑫硅片规划产能将达到50吉瓦以上。”5月28日，在第十二届上海SNEC展会上，保利协鑫战略投资部副总经理王经亚表示。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215526-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:单晶技术保利协鑫

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