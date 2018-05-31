从工业到数字化企业，菲尼克斯电气引领智能新时代

2018年5月30日，PHIIDF2018暨南京智能制造周在有着六朝古都美誉的南京开幕，本界论坛以“连接智能的世界，助力中国制造2025――智能引领新时代”为主题，围绕着

随着人口红利的逐步消失，用工成本不断增加，制造业环境在快速变化，并对中国制造业提出了更高有要求。因此，以智能制造为主攻方向的新一轮转型升级在中国掀起，利用物联网技术推动IT与OT的融合，利用云计算技术处理分析大数据，通过人工智能提升生产运营效率等方式已经成为现代工业发展的主要内容。

2018年5月30日，PHIIDF2018暨南京智能制造周在有着六朝古都美誉的南京开幕，本界论坛以“连接智能的世界，助力中国制造2025――智能引领新时代”为主题，汇集了菲尼克斯、除工集团、阿里云、金风科技、中控科技等知名企业以及来自中国机械工业联合会专家委员会的朱森第等专家，围绕着智能制造转型升级话题进行了一场别开生面的辩论和探讨。

今年也是菲尼克斯电气中国公司的25岁生日，菲尼克斯电气中国公司总经理顾建党在会上对过去的25年进行了回顾，并强调了菲尼克斯电气夯实工业文明，引领制造业智能转型的发展理念。正因为菲尼克斯电气专注自己的行业，坚持以创新技术和理念引领行业发展，使得菲尼克斯电气在中国取得了傲人的成绩。

从工业到数字化企业转型

德国提出工业4.0战略，实际就是推动工业企业向数字化企业的转变，通过大数据、云计算等技术增强设备的可视化，提升生产的效率和创造全新的能适应市场新需求的生产模式。菲尼克斯电气集团CEO Frank Stuehrenberg表示，从工业化进入数字化企业的关键是建立一个数字化双胞胎的平台。

菲尼克斯电气经过了90多年的发展和积累，成为了一家完善的工业公司，目前已经拥有6万多种产品，22亿欧元的营收（2017年），并型成了一个成熟的工业体系。现在菲尼克斯电气努力推动从工业向数字化的转型，去年菲尼克斯电气投资超过1.8亿。Frank Stuehrenberg指出，数字化的目标是为客户创造价值，所以关键在创造一个数字化的客户界面，菲尼克斯电气推出了开放式自动化平台 PLCnext和数字化云服务平台proficloud ，通过更好的产品和服务赋能制造业，打造出数字化最佳平台.。

目前PLCnext和proficloud的结合方案已经率先应用于风电行业，同时也在向能源、工厂自动化等多个领域扩展。除了工业领域，菲尼克斯电气还利用工业物联网技术，帮助建筑行业实行楼宇监测分析和提供管理措施建议。

此外，菲尼克斯电气也在开发一些新的商业领域，例如E-Mobility，为电动汽车领域提供组合式充电系统。中国是菲尼克斯电气电动汽车业务的重要市场，也是除德国以外的第二个设置电动汽车事业的国家。还有，增材制造也将成为菲尼克斯电气下一个重要领域，菲尼克斯电气希望通过3D打印快速制造出更多的模具产品。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215527-1.html

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