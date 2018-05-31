利好政策频出 我国工业互联网发展步入快车道

工业互联网是面向制造业数字化、网络化、智能化需求，构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系，支撑制造资源泛在连接与高效配置的工业云平台。

工业互联网是面向制造业数字化、网络化、智能化需求，构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系，支撑制造资源泛在连接与高效配置的工业云平台。中国经济信息社近日在常州发布的《2017-2018中国智能制造年度发展报告》显示，2017年以来，我国工业互联网发展步入快车道。

2017年11月，国务院印发《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，为我国工业互联网发展提出了阶段性的目标。

今年2月，工信部发布《国家制造强国建设领导小组关于设立工业互联网专项工作组的通知》，决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组，标志着我国工业互联网领域政策层面最高决策机构成立。5月，工信部印发《工业互联网APP培育工程实施方案（2018-2020年）》，提出至2020年培育30万个面向特定行业、特定场景的工业互联网APP，全面覆盖研发设计、生产制造、运营维护和经营管理等制造业关键业务环节的重点需求。

继国家顶层设计之后，3月，广东出台《广东省深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的实施方案》和《广东省支持企业“上云上平台”加快发展工业互联网的若干扶持政策(2018―2020年)》，成为工业互联网专项地方政策的先行兵。随后长三角、山东以及贵州等地区也出台了相关产业政策，表明我国工业互联网的实施已经进入快速发展阶段。

据中国工业互联网产业联盟测算，2017年我国工业互联网直接产业规模约为5700亿元。2017年到2019年期间，产业规模将以18%的年均增速增长，至2020年将达到万亿元规模。

近年来，江苏常州坚持工业立市、制造强市、质量兴市，围绕“中国制造2025”，加快推动制造业向高端化、智能化、绿色化、服务化、品牌化方向发展。2017年12月，常州市和航天云网合作共建的“常州市工业互联网公共平台”上线，截至目前，常州4124家规模以上企业，已有3500家实现上云。未来，常州工业云将根据苏南产业聚集特点，以“大数据、大软件、大应用”为核心，扎根落地常州，依托平台构建新型的智能制造生态圈，带动苏南乃至全国智能制造和协同制造水平，打造常州新名片。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215528-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm