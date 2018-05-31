“人单合一”模式指引 海尔成智能制造标准化领域国家标杆

此次海尔成功入选国家高新技术产业标准化试点项目，意味着海尔在智能制造标准化等领域的所取得的成绩得到了国家认可，已成为智能制造标准化领域的国家标杆。

近日，《国家标准委关于下达2018年国家高新技术产业标准化试点项目的通知》发布。本次国家标准委共下达26个国家高新技术产业标准化试点项目，其中青岛海尔工业智能研究院，是唯一获批的智能制造国家高新技术产业标准化企业试点。此次海尔成功入选国家高新技术产业标准化试点项目，意味着海尔在智能制造标准化等领域的所取得的成绩得到了国家认可，已成为智能制造标准化领域的国家标杆。

海尔工业智能研究院由海尔集团、青岛中德生态园、清华大学、德国弗劳恩霍夫研究院联合成立，通过对各方优势资源的整合和利用，为行业输出多种制造模式样本，形成国内领先的智能制造创新产业链，为我国的智能制造行业发展做出贡献。

作为行业标准化引领企业，海尔始终致力于智能制造标准化工作，曾入选工业和信息化部首批智能制造试点示范项目，并在工信部的支持和指导下，由海尔集团牵头成立了家电业智能制造创新战略联盟，而且基于联盟积极主动参与国家行业标准的制修订工作，推动联盟标准成为国家行业标准，这些都为海尔的智能制造标准化探索奠定了应用基础。

在标准方面，海尔COSMOPlat模式经过实践得到了全球的广泛认可。海尔还积极参与主导国际标准化活动，分别参加了IEC/MSB年度技术大会以及中德智能制造/4.0部长级会议、标准化工作组会议，代表中国企业积极发声，参与国际智能制造标准的研讨和制定。在2017年底，总部位于美国纽约的电气与电子工程师协会(英文简称“IEEE”)新标准委员(Nescom)大会通过了一项由中国企业海尔主导的大规模定制通用要求标准的建议书，首次提出由海尔主导起草制定大规模定制国际标准。这是IEEE创办半个多世纪以来首个以模式为技术框架制定的国际标准，同时，由中国企业牵头制定在全球也是首例。

在海尔“人单合一”模式指引下，致力于打造物联网时代生态品牌的海尔正在构建全球工业智能领域一流资源共创共赢生态系统，同时创造出满足用户最佳体验的领先产品与模式，在全球制造业的转型升级方面实现引领。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215529-1.html

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