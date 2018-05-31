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浙江缙云公示拟拨付“光伏助困”项目款 三家企业中标

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-31 04:05

目前止20个村项目已全部完成并进行了验收，现将拟拨付五云街道五都村等20个“光伏助困”项目款（围栏、立柱）进行公示，公示期7天，2018年5月30日―2018年6月5日

根据《缙云县“光伏小康工程”实施方案》（缙委办发〔2017〕81号）和《关于下达第一批“光伏助困”项目计划的通知》（缙扶贫办〔2017〕1号）等精神，以及各乡镇与中标施工作业单位签订的合同条款约定，目前止20个村项目已全部完成并进行了验收，现将拟拨付五云街道五都村等20个“光伏助困”项目款（围栏、立柱）进行公示，公示期7天，2018年5月30日―2018年6月5日。如有异议，请与县扶贫办联系。

附：缙云县拟拨付“光伏助困”项目（围栏、立柱款）资金表

缙云县扶贫办 缙云县发展和改革局

2018年5月30日

附：

浙江缙云公示拟拨付“光伏助困”项目款 三家企业中标

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215533-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:企业项目浙江中标公示

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