中国电信携手斯瑞科技共建“翼联工业互联网平台”

日前，中国电信携手上海斯瑞科技有限公司在智能连接、智能平台和智能应用三个层面展开合作，共同助力传统制造业向智能制造转型升级。

工业互联网成为一种新的基础设施，正与制造业深度融合，但发展中仍存在很多挑战。中国电信经过市场分析和调研，将自已的角色定义为“工业连接的主导者、工业互联网平台的运营者和工业双创应用的生态营造者”。中国电信通过发挥自身“云网融合”优势，帮助传统制造业向智能制造转型。

上海斯瑞科技有限公司自1998年创立以来，始终坚持“依托科技、持续创新”的发展原则和理念。在多年的科研创新和生产过程中，上海斯瑞科技有限公司对于智能制造所带来的革命性改变有深刻地理解，并期望在智能制造领域走出自已的道路。

依托中国电信的网络优势及平台优势，2018年5月17日，一条名为“翼联工业互联网平台”的国产化智能制造生产线正式建成。据了解，“翼联工业互联网平台”已经与多家平台实现对接、融合。工业应用和工业APP已涉及13个行业和生产、设计、供应链等六大领域，数量达到上百个，用户数也突破2000家。通过构建覆盖全国的“五位一体”的专业工业服务网络，双方逐步形成了以“翼联工业互联网平台”为龙头、线上线下有效互动的立体式运营服务体系。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215537-1.html

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