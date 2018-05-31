光伏产业寻找突围之路 平价上网有望入“风口”

从“上规模”向“提质增效”转变，正逐步成为“十三五”期间光伏产业的路线图。在众多业界人士看来，光伏高效组件产能将陆续扩产，双面发电、N型电池等新型技术应用逐步得到规模化应用，光伏系统效率将实现显著提升。与此同时，随着光伏用户侧平价上网脚步临近，其电站发电成本也有望显著下降。

作为清洁能源必备元素，光伏将在国家能源结构转型中扮演重要角色。与此同时，光伏发电平价上网时代即将全面到来。



从“少年时代”走向“青年时代”，光伏产业正逐步走向能源舞台中心。受上网电价调整等多重因素影响，2017年光伏发电市场规模快速扩大。据国家能源局数据，去年全国光伏发电新增装机超过52．87GW，其中分布式新增接近1950万千瓦，同比增长3．7倍。2017年全国光伏新增和累计装机容量均为全球第一，超出了行业预期。

总体上，光伏行业仍将保持年均20％的增幅。一方面，2018年一季度，随着全社会用电需求的大幅提升，国家清洁能源消纳的措施逐步到位。从当前看，光伏高歌猛进的势头依然未减，我国在光伏高效产品领域正掀起新一轮产能扩张。另一方面，光伏的产能过剩都是“阶段性过剩”，每一次过剩都是一次优胜劣汰的市场洗礼，短时期内就会被快速增加的需求所化解。

在持续扩大产能的同时，如何提高效率成为行业发展方向和探讨热点。工信部此前发布的《光伏制造业行业规范条件（2018年本）》要求，引导光伏企业加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项。值此背景，光伏产业经过前些年大跨步迅猛发展，目前产业发展的宏观目标已有所调整，发展重点要从提高规模转向提质增效和推进技术进步上来。

随着国内光伏产能和技术提升，组件制造进入微利时代已成行业共识。科技进步促使光伏发电效率更高、成本更低，产品趋向多单晶新技术同步发展。在国内领跑者项目的带动下，多晶黑硅PERC、单晶PERC、N型单晶等新型技术和差异化产品占比逐年提升，显示了技术革新驱动力和行业发展的活力。尽管光伏产品的价格下跌会导致毛利率下降，但降价也会促进出货量和份额的提升。

在光伏龙头纷纷扩产、补贴退坡和上网电价下调等多重因素下，光伏企业今年的经营压力要比2017年更大。如何顺应时代发展洪流，持续推动光伏新能源成为全球第一替代能源，保障企业稳定增长，是众多企业面临思考的问题。以协鑫集成、隆基股份和通威股份为代表的光伏龙头企业，正纷纷加大对高效太阳能电池业务的研发建设力度，寄望依托技术进步来降本增效，赢得市场竞争。

降低光伏成本，最终目标是实现光伏平价上网，这也是光伏行业的终极目标。随着跨省新能源市场的完善，弃光、限电比例会得到进一步改善，增厚光伏发电收益率，推动光伏平价上网。预计2020年以后，局部地区太阳能和其他清洁能源成本将低于火电上网成本。同时，光伏产品从制造到运维的整个生命周期都将被浸入信息化管理、系统化调度、智能化集成的统一体中，与新一代大数据、人工智能、5G通信等科技深度融合。

而在行业竞争日趋激烈的背景下，有业界人士断言，大量企业倒闭也并非没有可能。“经过洗牌，行业会进入新一轮平稳发展的阶段。”而通过行业的自动淘汰，技术的进步，推动更新一代的技术和新一代的产能占据市场份额，也将成为未来三年光伏企业的应有之义。

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