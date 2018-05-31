　
主页 > 产业 > 新能源 > 正文

光伏产业寻找突围之路 平价上网有望入“风口”

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-31 07:12

作为清洁能源必备元素，光伏将在国家能源结构转型中扮演重要角色。与此同时，光伏发电平价上网时代即将全面到来。

从“上规模”向“提质增效”转变，正逐步成为“十三五”期间光伏产业的路线图。在众多业界人士看来，光伏高效组件产能将陆续扩产，双面发电、N型电池等新型技术应用逐步得到规模化应用，光伏系统效率将实现显著提升。与此同时，随着光伏用户侧平价上网脚步临近，其电站发电成本也有望显著下降。

光伏产业寻找突围之路 平价上网有望入“风口”

作为清洁能源必备元素，光伏将在国家能源结构转型中扮演重要角色。与此同时，光伏发电平价上网时代即将全面到来。

从“少年时代”走向“青年时代”，光伏产业正逐步走向能源舞台中心。受上网电价调整等多重因素影响，2017年光伏发电市场规模快速扩大。据国家能源局数据，去年全国光伏发电新增装机超过52．87GW，其中分布式新增接近1950万千瓦，同比增长3．7倍。2017年全国光伏新增和累计装机容量均为全球第一，超出了行业预期。

总体上，光伏行业仍将保持年均20％的增幅。一方面，2018年一季度，随着全社会用电需求的大幅提升，国家清洁能源消纳的措施逐步到位。从当前看，光伏高歌猛进的势头依然未减，我国在光伏高效产品领域正掀起新一轮产能扩张。另一方面，光伏的产能过剩都是“阶段性过剩”，每一次过剩都是一次优胜劣汰的市场洗礼，短时期内就会被快速增加的需求所化解。

在持续扩大产能的同时，如何提高效率成为行业发展方向和探讨热点。工信部此前发布的《光伏制造业行业规范条件（2018年本）》要求，引导光伏企业加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项。值此背景，光伏产业经过前些年大跨步迅猛发展，目前产业发展的宏观目标已有所调整，发展重点要从提高规模转向提质增效和推进技术进步上来。

随着国内光伏产能和技术提升，组件制造进入微利时代已成行业共识。科技进步促使光伏发电效率更高、成本更低，产品趋向多单晶新技术同步发展。在国内领跑者项目的带动下，多晶黑硅PERC、单晶PERC、N型单晶等新型技术和差异化产品占比逐年提升，显示了技术革新驱动力和行业发展的活力。尽管光伏产品的价格下跌会导致毛利率下降，但降价也会促进出货量和份额的提升。

在光伏龙头纷纷扩产、补贴退坡和上网电价下调等多重因素下，光伏企业今年的经营压力要比2017年更大。如何顺应时代发展洪流，持续推动光伏新能源成为全球第一替代能源，保障企业稳定增长，是众多企业面临思考的问题。以协鑫集成、隆基股份和通威股份为代表的光伏龙头企业，正纷纷加大对高效太阳能电池业务的研发建设力度，寄望依托技术进步来降本增效，赢得市场竞争。

降低光伏成本，最终目标是实现光伏平价上网，这也是光伏行业的终极目标。随着跨省新能源市场的完善，弃光、限电比例会得到进一步改善，增厚光伏发电收益率，推动光伏平价上网。预计2020年以后，局部地区太阳能和其他清洁能源成本将低于火电上网成本。同时，光伏产品从制造到运维的整个生命周期都将被浸入信息化管理、系统化调度、智能化集成的统一体中，与新一代大数据、人工智能、5G通信等科技深度融合。

而在行业竞争日趋激烈的背景下，有业界人士断言，大量企业倒闭也并非没有可能。“经过洗牌，行业会进入新一轮平稳发展的阶段。”而通过行业的自动淘汰，技术的进步，推动更新一代的技术和新一代的产能占据市场份额，也将成为未来三年光伏企业的应有之义。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215538-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:光伏平价上网

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

SNEC亮点产品第二弹：逆变器、光伏系统哪家强？

昨日，我们为读者评出了本次展会的十大高效组件产品，然而光伏行业上下游产业链的产品绝不仅仅只有组件，逆变器、光伏系统等环节的产品也非常关键。接下来我们再

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS