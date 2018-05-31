SNEC亮点产品第二弹：逆变器、光伏系统哪家强？

昨日，我们为读者评出了本次展会的十大高效组件产品，然而光伏行业上下游产业链的产品绝不仅仅只有组件，逆变器、光伏系统等环节的产品也非常关键。接下来我们再

2018年5月30日，SNEC国际光伏展会圆满落幕。本次展会人气爆棚，即使到了最后一天，现场依然火爆。科技媒体新能源网本次派出强大的资深编辑及分析师团队，分别以视频直播、新闻报道等方式在第一时间、以第一视角直击本次盛会，深入报道光伏行业一年一度的世界级大会。在最后一天，我们的视频直播小组对汉能、华为等巨头企业的展台进行了现场直播。（详情点击：《上海SNEC第三天直播丨华为、汉能、贺利氏 三强争锋》）

昨日，我们为读者评出了本次展会的十大高效组件产品（详情点击：《抢先看：盘点SNEC2018十大高效光伏组件》），然而光伏行业上下游产业链的产品绝不仅仅只有组件，逆变器、光伏系统等环节的产品也非常关键。接下来我们再一起来看看，除了组件产品，本次SNEC还有哪些产品惊爆眼球?

一、五大亮眼产品

NO.1 汉能汉瓦&汉能太阳能无人机

去年SNEC，凭借全太阳能动力汽车，汉能出尽了风头。但是在今年的展会之中，让汉能展台出现拥堵的不再是太阳能动力汽车，而是汉能汉瓦以及太阳能无人机。

据了解，汉能太阳能无人机机翼表面均铺设的为砷化镓薄膜太阳能电池芯片，由图我们可以看到，汉能太阳能无人机具备流畅的线型设计，形态优美。而汉瓦则将MiaSolé高效薄膜太阳能组件和安全玻璃完美结合，能够实现屋顶太阳能发电。

NO.2 创动科技 风光运维无人机

创动科技的风光运维无人机也是本次展会的一大亮点，该款产品可以克服电站的巡检难、周期长、频率低等难题，采用了人工智能AI技术，拥有航点巡航模式、实时避障功能，无需专业飞手控制。其单次飞行时间可达35分钟，可抗6级大风，还具备断点续航功能，支持长距离的无线传输。

NO.3 日托光伏“标杆”系列高效电池片

日托光伏的MWT电池表面无主栅线，不但增加了受光面积，而且还减少了银的使用。该电池经过特殊的工艺处理，正负极位于电池的同一面，在进行组件封装时无需焊接串联。该电池表面异常精美，属于颜值与实力俱佳的光伏产品。

NO.4 腾晖光伏展台 光伏的“世外桃源”

本次展会各大企业风格迥异，有的展台节目不断，人气十足；有的展台美食多多，引人驻足。但是在众多展台之中，小编被腾晖光伏展台所展现的“光伏小世界”折服。腾晖光伏的展台完美展现了一个光伏发电解决所有能源问题的未来生活方式，在这一个光伏小镇中，有农场、有木屋、有流水、有拱桥，这就像是一个以光伏发电为基础的“世外桃源”，意境优美，引人遐思。也许在未来，会有越来越多的光伏小镇出现在我们生活之中。

NO.5 贺利氏金刚线切割多晶硅电池专用正银浆料

众所周知，目前多晶硅产业的金刚线切割已经开始了普及，新兴的金刚线切割多晶硅光伏电池具有特殊的纹理表面，贺利氏SOL9651D系列正银浆料专为配合具有此类特殊制绒表面的电池而设计研发，可以助力电池产商降低生产成本，并将金刚线切割多晶硅电池的转化效率提高0.1%以上。

二、五大亮点逆变器产品

NO.1 阳光电源1500V组串逆变器

阳光电源此次发布的1500V组串逆变器最大效率达到99%，具备10路MPPT，能适应各种复杂的安装场景。该款逆变器率先支持大功率双面组件的接入，最大直流13A，轻载高效。除此之外，直流1500V的设计降低了系统成本，集成跟踪、清扫系统电源及通讯接口，安全可靠，可精确定位异常组串。

NO.2 华为智能光伏控制器

华为发布的智能光伏控制器具备8路高精度智能组串检测，可在更短的时间内定位故障点，其加载的PLG电力载波通信技术，无需专用通讯线缆。该款控制器最高效率达98.85%，能有效降低组串失配影响。

NO.3 固德威智能光伏逆变器

固德威发布的全新SDT系列智能光伏逆变器也在本次展会中大显身手，据了解，该款逆变器全面提升了交流输出能力，支持长期1.1倍额定功率输出，能够有效提升发电量；此外，该款产品内部还集成防雷，直流拉弧检测等多项安全侦测和保护功能，让逆变器更安全、更智能。

NO.4 锦浪GCI-4G单相光伏逆变器

锦浪的这款逆变器加载了超高开关频率技术，大幅提升了效率。其超薄、单块四层的设计极大的减少了连接器引起的隐患，此外该款逆变器还可选集成防逆流控制功能，质保五年，并可延保到二十年。

NO.5 古瑞瓦特并离网一体机

古瑞瓦特的并离网一体机具备图形化LCD和按键设计，操作非常简便，而且结构紧凑，安装便捷。另外该款逆变器具备强大的兼容性，即适应于离网系统也适合于并网系统，即适合新装系统也适合改装的光伏系统，而且其充放电时间和功率可编程，灵活性很高。此外，该款逆变器加载了光伏和电池极性反接保护，还有在线智能客服为系统运行保驾护航。

三、五大光伏系统

光伏系统市场目前已是一片蓝海，阳光、华为、天合、晶科等一众光伏巨头企业发布的新解决方案令人眼花缭乱，市场发展快速，除了以上那些让我们耳熟能详的企业及系统之外，今年还有其他一些系统值得注意。

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