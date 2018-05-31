【预计】2020年后国内有望全面实现光伏平价上网

近日，SNEC第十二届（2018）国际新能源与智慧能源（上海）展览会暨论坛在上海召开，来自政府相关部门、企业家、学者等各界业内人士分享了对当前光伏产业发展的真知灼见。

中国能源研究会理事长、原国家能源局局长吴新雄在本次论坛上指出，提高能源整体效率，是当前极为重要的问题之一：一方面，要进一步深入研究，健全管理体制、完善市场机制，营造有利于风电、光伏、水电等可再生能源消纳的政策环境。另一方面，要充分利用互联网＋智慧能源、智能电网、大规模储能、多能互补以及人工智能、物联网等新技术、新产品、新模式，努力提高能源系统智能化水平。

受访光伏业内人士认为，当前光伏市场增长总体趋于稳定，成熟市场新增空间有限，海外新兴市场快速崛起；同时，科技进步促使光伏发电效率更高、成本更低，产品趋向多单晶新技术同步发展；此外，市场整体趋向平价上网，行业进入微利时代。如何顺应时代发展洪流，在平价上网的微利时代，持续推动光伏新能源成为全球第一替代能源，保障企业稳定增长，是众多企业面临思考的问题。

部分项目上网电价逼近火电

据了解，在本次论坛上，光伏发电何时实现全面平价上网仍是热议话题。

原中国可再生能源学会理事长、国务院参事石定寰认为，我国领先企业的多晶硅生产成本和组件生产成本已分别降至每吨6万元、每瓦2元以下，光伏发电系统的投资成本已稳定在每瓦5元以内，度电成本降至0．5至0．6元的区间并有继续下降的空间。例如，协鑫已经报出0．31元的光伏上网电价，已经逼近项目所在地的近火电电价，光伏发电全面平价上网指日可待。

全球太阳能理事会主席、协鑫集团董事长兼保利协鑫董事局主席朱共山亦对“全面平价上网”的实现做出预测，他认为，伴随着科技革新，相信2020年以后，中国光伏产业将告别政府补贴，全面实现光伏发电平价上网。

“技术革新是推动光伏产业转型升级和绿色发展、实现平价上网的根本驱动力。”朱共山介绍说，2019年保利协鑫多晶硅产能将达到15万吨，可满足40吉瓦组件生产需求。这几年通过加大研发投入，加速科技创新，协鑫自主创新的复合纳米等高效电池技术将面世，通过技术叠加，光电转换效率将提升至30％以上，通过能源技术革命实现光伏发电成本价格大幅下降。

朱共山指出，目前，中国西部地区能源资源丰富，具备低成本光伏发电的优势，在西部地区建设大型清洁能源及可再生能源基地，通过特高压技术传输，结合东部地区智能微网技术、储能技术等应用，实现清洁能源高效综合利用。预计2020年以后局部地区太阳能和其他清洁能源成本将低于火电上网成本，2021年后全国范围内将实现光伏发电平价上网。

谈及行业变革，亚洲光伏产业协会执行委员会主席，林洋能源董事长陆永华认为，未来，随着国家政策颁布，以及能源互联网技术的发展，分布式光伏的商业模式将更优化、更多元，同时各个企业正凭借自身优势，围绕以光伏为核心的能源体系，创造能源消费新体验，并进一步加速新能源产业的变革与发展。

行业需加快自主创新

相关数据显示，2017年全球新增光伏装机约100GW，同比增长43％。2017年我国光伏发电新增装机容量53GW，同比增长54％。中国2017年光伏新增和累计装机容量均为全球第一，超出了行业预期。

行业快速发展之际，所面临的困境亦引起业内关注，石定寰指出，行业产能持续释放、市场供需矛盾和压力正在加大；产品结构单一、技术创新不足、基础研究能力薄弱、关键设备依赖进口的现象依旧存在；各类标准制订与落实工作亟待加强，光电应用市场无序竞争的情况尚未引起高度关切，各地光电设备品质参差不齐，不少光伏电站未能正常运转或者面临高昂的运维支出等问题。

对此，朱共山则吁请政府及有关部门进一步推动光伏行业资产证券化水平，对储能领域加大政策支持力度；同时光伏行业自身也需加快自主创新，进一步降低成本，加快平价上网进程。

谈及产能过剩问题，协鑫集成董事长舒桦则表示，通过行业的自动淘汰，技术的进步，会推动更新一代的技术和新一代的产能占据市场份额。他建议，光伏企业应集中资金、精力、技术能力来推动行业的健康发展。

在晋能清洁能源总经理杨立友看来，光伏行业是一个类半导体行业，所以它遵循的是摩尔定律，摩尔定律的核心就是在周期性的技术进步与迭代，然后来推动成本的下降，同时带动了市场跟产业规模长期的高速扩张。

多家企业展示新品

据证券时报记者了解，在技术已成主要驱动力此背景下，光伏企业均持续加大了研发投入力度，包括东方日升、隆基股份、通威股份等公司均携带最新的光伏产品亮相本次展会。

例如，A股光伏企业东方日升推出了以“半片”为核心的新品阵列，其中包括300W 120片半片多晶黑硅组件、310W 120片半片密栅多晶PERC组件等根据市场需求定制的技术系列产品。

东方日升技术总监刘增胜向证券时报记者表示，半片组件的适用性高，适合所有电站项目，包括领跑者基地和超级领跑者基地等大型地面电站及分布式屋顶电站等等。从长期来看，未来几年半片产品将逐渐成为主流产品之一，因此东方日升在半片的研发投入与推广都将持续加大力度。

未来，东方日升将持续布局新能源和新材料两大领域。刘增胜谈到，在新能源方面，东方日升将围绕促进光伏发电平价上网为最终目的，不断提升客户端的发电效益，从而推动新能源的持续发展。在技术层面，公司会从高效率、高可靠与低成本三个主要方向发展，不断提升电池组件效率、优化电池组件结构、加强产品质量，淘汰落后产能。

协鑫集成则在本次展会上展示了4款MBB新品多单晶高效组件，其分为单双玻两个系列，均包含多、单晶组件产品。其中单玻系列MBB多晶组件量产功率达305W，为全球量产效率最高的多晶常规版型组件，单晶组件功率也达315W，比应用领跑者满分功率还高出10W。

据协鑫集成CTO张淳介绍，本次发布的组件还不是协鑫集成功率最高的产品，协鑫集成在本月已携技术领跑者满分组件参与了长治、铜川两个技术术领跑者基地的招标。

在受访光伏业内人士看来，在持续降低成本的同时，如何提高效率成为行业发展方向和探讨热点。在国内领跑者项目的带动下，多晶黑硅PERC、单晶PERC、N型单晶等新型技术和差异化产品占比逐年提升，显示了技术革新驱动力和行业发展的活力。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215541-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm