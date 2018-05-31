美国将对中国签证缩短 瞄准“中国制造2025”

根据美国使领馆收到的指示，攻读机器人、航空航天和高科技制造等专业的中国学生签证有效期将被限制为1年。报道称，上述专业都是“中国制造2025”计划优先发展的

据美联社报道，该政策将从6月11日开始施行。美国国务院称，根据新政策，美国使领馆官员将不会像往常一样签发最长期限，而可能缩短签证有效期。美国国务院没有提供具体细节，但一位美国官员表示，根据美国使领馆收到的指示，攻读机器人、航空航天和高科技制造等专业的中国学生签证有效期将被限制为1年。报道称，上述专业都是“中国制造2025”计划优先发展的领域。

此外，美国商务部列出一份需要高级审查的企业清单，如果中国公民要前往这些企业从事研究或管理工作，需要获得美国多个部门的许可才能获得签证。一位匿名美国官员称，每一份此类签证申请都预计将花费数月时间。

美国国务院表示，美国签证申请程序本身不会改变。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215544-1.html

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