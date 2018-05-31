涂鸦智能携手荣电集团 开启智能制造大时代

5月29日，未来智能化商业峰会第二站在合肥举办，主办方涂鸦智能在峰会上与荣事达荣电集团签署战略合作协议。

5月29日，未来智能化商业峰会第二站在合肥举办，主办方涂鸦智能在峰会上与荣事达荣电集团签署战略合作协议。

据了解，合肥荣电实业股份有限公司是中国知名的家电企业集团，集团产品线涉及白色家电、黑色家电、系列小家电等多个产业。荣电集团拥有中国驰名商标“荣事达Royalstar”，早在2006年品牌价值就超过26亿元。

涂鸦智能与荣电集团达成战略合作，是一流智能化平台与制造业龙头的紧密结合。

涂鸦智能作为全球化智能平台和世界排名前列的语音AI交互平台，连接消费者、制造品牌、OEM厂商和零售连锁的智能化需求，为客户提供一站式人工智能物联网的解决方案，并且涵盖了硬件接入、云服务以及APP软件开发三方面，可提供包括生活家电、智能厨房、环境健康、安防摄像等36个品类的智能化解决方案，覆盖了智能家居的方方面面，与荣电集团兼具深度和广度的产品线完美契合。荣事达荣电集团合肥技术研究院院长陈瑞认为荣电集团和涂鸦智能平台的结合，将会生成一个高附加值的智慧产业联盟。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215545-1.html

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