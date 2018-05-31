国内首个惠普全球3D打印批量化创新中心开始装机测试

惠普的Multi Jet Fusion技术最近一直很火，遍布全球的美国，欧洲，亚太和拉丁美洲，墨西哥相继上市，以极快的发展速度正在改变世界各地的世界设计和制造方式，也包括中国。5月29日下午，国内首个惠普全球3D打印批量化创新中心十多台惠普3D打印工作站（包括4200/4210多个型号）落户广东佛山兰湾智能的装机画面曝光。

届时，HP全球3D打印批量化制造中心暨广东(大沥)3D打印协同创新平台将于6月16日正式对外开放。而以“3D打印重新定义制造业”为主题的第五届世界3D打印大会将于6月17―18日在佛山枫丹白鹭酒店同期举行。

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