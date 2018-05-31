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女孩手臂麻木查出恶性肿瘤 植入3D打印人工脊椎

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-31 10:34

4月23日，同济医院骨科熊伟教授通过全脊柱整块切除技术为一名年青患者切除了颈胸段三节受肿瘤侵犯的椎体，并通过3D打印技术为其植入个性化人工脊椎。5月29日，患

脊柱肿瘤一直是脊柱外科治疗的难点，4月23日，同济医院骨科熊伟教授通过全脊柱整块切除技术为一名年青患者切除了颈胸段三节受肿瘤侵犯的椎体，并通过3D打印技术为其植入个性化人工脊椎。5月29日，患者出院。这也是华中地区首例该类手术。

患者小黄今年21岁，是一名在校大学生。2017年底开始左肩疼痛，1个月后整个手臂都开始麻木，连写字都很困难，在同济医院中法新城院区骨科确诊为外周型原始神经外胚层肿瘤。

骨科熊伟教授介绍，小黄所患的是一种在脊柱部位较为罕见的高度恶性肿瘤。当时她的肿瘤已经有小孩拳头大，如果不及时治疗，可能导致瘫痪，同时恶性肿瘤也可能发生转移。

由同济医院骨科联合肿瘤科、影像科等科室组成脊柱肿瘤多学科诊疗疗团队通过会诊，决定先通过化疗缩小肿瘤体积，再通过外科手术完整切除脊柱肿瘤，最后植入约6厘米长的3D打印的个体化人工椎体，完成脊柱重建。

据悉，患者植入的3D 打印假体是由同济医院骨科主任李锋教授牵头的国家重点研发项目提供的技术支持。同济医院骨科目前已经为10多位肿瘤患者完成3D打印假体的重建手术。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215548-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印人工脊椎

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