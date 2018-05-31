南海岛建成光伏+储能多种能源微电网 供电能力提高8倍

南方电网三沙供电局局长武钰表示，永兴岛微电网通过海底光纤与400多公里外的海南电力调度控制中心相连，在需要的时候，还可以在海口调控岛上的微电网，从而确保

生活在三沙永兴岛的人们再也不用经常为跳闸断电烦恼了。记者从南方电网三沙供电局获悉，由柴油发电、光伏、储能等多种能源互补的三沙永兴岛智能微电网27日建成，成为中国首个远海岛屿智能微电网，让永兴岛的供电更加稳定了。

据悉，永兴岛原来只能靠小型发电机供电，经常会出现跳闸断电的情况，渔民储存海鲜的冰柜经常被烧坏。该智能微电网可以实现光伏等清洁能源100％的优先利用，未来还可以实现波浪能、可移动电源等多种能源的灵活接入。它的建成使永兴岛的供电能力提高8倍，让孤立海岛的供电稳定性可媲美城市。

南方电网三沙供电局局长武钰表示，永兴岛微电网通过海底光纤与400多公里外的海南电力调度控制中心相连，在需要的时候，还可以在海口调控岛上的微电网，从而确保岛上供电更加可靠。

据介绍，未来永兴岛微电网还可以成为海岛微电网群的控制中心，对多个边远海岛微电网进行远程集中运行管理。

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