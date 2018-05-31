河南省智能制造对接工业互联网签约1.88亿元

昨日，由河南省工信委主办，河南移动、河南联通、河南电信共同承办的河南省智能制造和工业互联网对接大会在郑州举行。

昨日，由河南省工信委主办，河南移动、河南联通、河南电信共同承办的河南省智能制造和工业互联网对接大会在郑州举行。

据介绍，未来三年，河南省将一方面实施关键岗位“机器换人”、生产线智能化改造、智能车间建设、智能工厂建设、智能化示范园区建设五大行动，到2020年智能装备应用规模达到2万台以上，建成1000条智能化示范生产线，300个省级智能车间，150个省级智能工厂，20家智能化示范园区。另一方面实施智能装备产业升级、工业互联网平台建设、“企业上云”、系统解决方案供应商引育、智能制造标准引领五大行动，到2020年，智能装备产业规模将突破3000亿元，培育2~3个综合性云平台、20个细分领域行业云平台，推动全省3万家工业企业上云，带动10万家中小企业上云。

大会公布了第一批河南省“企业上云”综合云平台服务商名单和第一批河南省智能制造系统解决方案供应商推荐目录。来自省内外的智能制造系统解决方案供应商、工业互联网平台服务商与我省10家制造企业签订合作协议，涉及金额1.88亿元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215552-1.html

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