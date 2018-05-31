比亚迪将在菲律宾巴丹省修建“云轨”线路

5月31日消息，据新华社报道，中国汽车制造企业比亚迪公司30日与菲律宾巴丹省政府签署合作协议，将在该省首府巴朗牙市修建“云轨”线路。
5月31日消息，据新华社报道，中国汽车制造企业比亚迪公司30日与菲律宾巴丹省政府签署合作协议，将在该省首府巴朗牙市修建“云轨”线路。这是继伊洛伊洛省之后，比亚迪在菲律宾签署的第二个轨道交通协议。根据协议，当地政府将和比亚迪合作修建规划为7公里的跨座式单轨运输系统，以解决交通拥堵问题，同时，巴丹省政府还将于今年年底前购置10辆比亚迪电动巴士，和比亚迪共同为该省规划立体、智能、低碳的交通解决方案。
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